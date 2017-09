Gobierno aragonés espera reunirse con el central antes de final de año para hablar del artículo 108 del Estatuto

Así lo ha señalado en una comparecencia ante el pleno de las Cortes autonómicas para hablar sobre la bilateral, solicitada por el PAR, en la que ha recordado que ese artículo se refiere a un convenio singular de financiación para Aragón dentro del sistema común de las Comunidades.

Guillén ha reconocido que si bien se acordó constituir una subcomisión para interpretar qué significa ese artículo, hasta ahora no se ha reunido, aunque ha opinado que en estos momentos el Gobierno central "no está en condiciones de ponerse a negociar con Aragón este artículo" por "la situación de Cataluña".

No obstante, ha añadido, "vamos a trabajar sí o sí para que cuando pase este problema, nos pongamos en serio" con esta cuestión y ha confiado en que antes de que pasen seis meses de la bilateral se haya producido ese encuentro.

Guillén ha sostenido que "nunca ha habido un acuerdo tan nítido para desarrollar el 108", aunque ha reconocido que es un pacto "de mínimos", pero "sincero", que "queremos que vaya para adelante".

El consejero ha expresado su deseo de que "funcionen las comisiones bilaterales", apostando por acuerdos "de calidad y que se cumplan". También ha defendido que "las especificidades de Aragón cuenten más" porque con el criterio de la población "estamos perdidos" y como ejemplo ha mencionado el "déficit estructural en materia de sanidad".

"Tenemos que ser capaces de convencer al Gobierno central porque es una cuestión de Estado para la Comunidad, no partidista" ya que "se necesitan más recursos", ha apuntado. En este punto, ha considerado "vergonzoso" el nivel de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en la Comunidad en los últimos años.

OTROS ASUNTOS

Guillén ha mencionado otros asuntos tratados en la bilateral de junio, con ampliar el plazo para justificar los proyectos del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). Sobre los 20 millones de euros que Aragón debe devolver a Madrid de este fondo, "que no se ejecutaron", ha confiado en que se alcanzará un acuerdo "que nos dará flexibilidad para devolverlos en cuatro años".

Igualmente, ha mencionado las obras para desdoblar la carretera nacional N-232 entre Figueruelas y Mallén, "uno de los tramos más peligrosos", cuyo inicio el Gobierno "ha cumplido", así como la licitación del tramo de la N-260 entre el Congosto del Ventamillo y Campo.

Guillén también se ha referido al "desbloqueo" de la oferta pública de empleo del Servicio Aragonés de Salud de más de 1.400 plazas, que también se ha cumplido, junto a la confirmación del Gobierno de España de que no habrá ningún trasvase del Ebro a los municipios catalanes.

NINGÚN AVANCE

La diputada del Partido Aragonés, María Herrero, ha constatado que "hasta ahora no ha habido ningún avance" respecto al 108 y "espero que no haya que interpretarlo por la parte aragonesa", para sostener que las reuniones se pueden celebrar "dando publicidad o no", al tiempo que ha esgrimido que la disposición adicional tercera del Estatuto "permitiría tener en Aragón un sistema igual que el vasco" y "las cosas nos habrían ido de otra manera" en un territorio "extenso" con el "sobrecoste que supone" atender los servicios públicos.

La diputada del PP, Mar Vaquero, ha resaltado la "altura de miras" que imperó en la bilateral y ha animado al Gobierno de Aragón "a promover el diálogo en vez de buscar enemigos" porque en el Ejecutivo central "se puede confiar" con el objetivo de "hablar de los problemas más importantes de los aragoneses", como ocurrió en junio, cuando se lograron "diez acuerdos importantes".

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha mencionado los diferentes pactos alcanzados, que tienen también "un compromiso de seguimiento" que permitirán "tasar la realidad", para opinar que es una "herramienta válida" y apostar por la "negociación" y el "diálogo" como algo "fundamental para el desarrollo de Aragón".

CONDONAR

La parlamentaria de Podemos, Maru Díaz, ha planteado que puesto que los 20 millones de euros que se deben del FITE "se han destinado a lo que correspondía", si bien "por las condiciones de ejecución" no entraron dentro de los plazos, "no pasaría nada" si el Gobierno central los condonara, para recordar que este año la inversión del Estado en Aragón se ha aminorado en 92 millones de euros.

El diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, ha sostenido que la bilateral debería servir para tratar sobre "asuntos que no están manos del Gobierno de Aragón porque no son sus competencias o porque no tiene recursos", para poner el acento en la importancia de que esta Comunidad "no salga perjudicada" en el próximo modelo de financiación autonómica.

La parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, que ha intervenido por el grupo mixto, ha apostado por que Aragón "sea un sujeto político activo y sepa reivindicar y defender sus derechos", para entender que en la bilateralidad "las dos partes tienen que querer" y "sentarse en las mismas condiciones de igualdad, algo que hasta ahora no se ha entendido".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.