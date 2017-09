ELA y LAB pide que el derecho a decidir no sea "un eslogan" y creen que "Cataluña votará y algún día Euskal Herria"

ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde han realizado este jueves en Bilbao una concentración en apoyo al referéndum del 1 de octubre, en la que sus principales dirigentes se han mostrado convencidos de que los ciudadanos catalanes "votarán y algún día votaremos en Euskal Herria" y han advertido de que "el derecho a decidir se tiene que llenar de contenido porque no puede ser un simple eslogan".

Delegados de estas organizaciones sindicales se han concentrado en las tres capitales vascas y en la de Navarra bajo el lema 'Catalunya nahiz Euskal Herrian. Votar para decidir'. En Bilbao, la movilización se ha desarrollado en la Plaza Moyúa, frente a la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, y ha contado con la presencia del secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, y la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu.

La concentración, en la que se han coreado gritos en favor de la independencia, ha concluido con las intervenciones de estos dos dirigentes, que han explicado que, con esta movilización conjunta, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde pretenden posicionarse en favor del referéndum convocado en Cataluña para este domingo y en contra de "la represión" con la que, a su entender, está respondiendo el Estado, además de reivindicar que los vascos también "tenemos derecho a decidir".

Muñoz ha lamentado que "España sólo ha entendido que el único camino para hacer frente a las aspiraciones de las naciones sin estado es la represión", si bien ha advertido de que esa "represión no va a ganar al referéndum, a la consecución del derecho democrático a votar en Cataluña".

El secretario general de ELA ha señalado que "ya va siendo hora de que en Euskal Herria saquemos algunas conclusiones esenciales" y ha instado al PNV a aclarar si, después de "decir al inicio de la legislatura que la corrupción del PP no le inhabilitaba para hacer política", ahora la postura del PP en Cataluña "le inhabilita para hacer acuerdos en el espacio de los ajustes estructurales y las políticas antisociales" que afectan a los trabajadores.

"Son incompatibles el 'imperio de la ley' de Rajoy y el derecho democrático del pueblo catalán y el vasco", ha insistido Adolfo Muñoz, que ha advertido al lehendakari, Iñigo Urkullu, de que "está bien" que anuncie "un viaje a Quebec", pero "el problema no es Canadá, no es Gran Bretaña, es el Estado español, porque es involución en todos los órdenes".

De este modo, el dirigente de ELA ha subrayado que "sólo cabe la bilateralidad si la posición vasca renuncia a plantear posiciones políticas", tal y como se evidencia en "cantidad de espacios donde se está vendiendo como jamón de jabugo lo que no llega a ser mortadela".

Muñoz ha destacado que, cuando el Estado "cepilló" el Estatut, se produjo "una valentía política" de las instituciones catalanas y una "gran movilización social", mientras que en Euskadi, cuando "nos trataron igual" y se "metió en un cajón" el proyecto de nuevo estatuto, "se inventaron el concepto de bilateralidad".

Tras indicar que "los derechos en la mayoría de las ocasiones se han conseguido contra ley", el secretario general de ELA ha defendido "la definición de derecho a decidir se tiene que llenar de contenido"

porque "no puede ser un simple eslogan". Según ha indicado, "tienen que expresarse unos mínimos básicos que nos unan a los abertzales en relación a la reclamación del derecho a decidir".

LAS INSTITUCIONES VASCAS PUEDEN HACER MÁS

Por su parte, la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha remarcado la "trascendencia" del actual contexto porque "se está poniendo en jaque el régimen neogranquista del 78" y los modelos territorial, económico y sindical que se derivan de él. De este modo, ha lamentado que el referéndum del 1 de octubre "se celebrará en un estado de excepción" porque "se ha dado un golpe de estado a la democracia" y las imágenes que se están viendo "nos recuerdan mucho a las imágenes del franquismo".

De este modo, ha insistido en que "en este momento el referéndum

ya no es cuestión de independencia sí o no, sino de democracia sí o no". Tras censurar que PP, PSOE y Ciudadanos se oponen "frontalmente" al referéndum, ha manifestado que "quien pone 'peros' al referéndum o dice defenderlo con la boca pequeña se pone del lado de quienes están en contra". "No defender sin matices el proceso catalán fortalece al PP", ha indicado.

Aranburu ha cuestionado "qué relación de igual a igual espera el PNV de un estado que, en 38 años, ni siquiera ha cumplido lo recogido en el Estatuto de Autonomía" y que "utiliza la represión para impedir el derecho a decidir". Según ha advertido, "con el Estado español, no existe esa relación de igual a igual", sino "subordinación y, como mucho, rascar unas migajas aprovechando la necesidad de mayorías" del Gobierno de Mariano Rajoy.

Asimismo, ha censurado que las instituciones de Euskadi y Navarra "no están haciendo lo suficiente" ante la situación que se está produciendo en Cataluña. "Pueden y deben hacer mucho más", ha opinado la dirigente de LAB, que ha reclamado que "ofrezcan su apoyo incondicional" institucional, pero también jurídico y logístico, al referéndum del 1 de octubre.

Garbiñe Aranburu se ha mostrado convencido de que los ciudadanos catalanes "votarán" y "ganará el sí", y también de que "algún día en Euskal Herria votaremos". "Aquí también vamos a ser capaces de poner en marcha un proceso soberanista unilateral y social", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.