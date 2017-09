PP califica de "inaudito" que PNV todavía no cuente con un modelo fiscal "único" y le pide que aclare ya su posición

La portavoz del PP en las Juntas Generales de Álava, Ana Morales, ha calificado de "inaudito" que el PNV no cuente todavía con un modelo fiscal "único", y le ha pedido que aclare ya su postura. Además, ha abogado por "hacer una reforma ambiciosa y no quedarse en meros retoques fiscales".

En un comunicado, Morales ha dicho que es "es inaudito que el partido que gobierna las principales instituciones vascas lleve seis meses sin un modelo fiscal claro y unánime" en relación a la reforma fiscal.

"No tienen un proyecto concreto y claro. Ignoramos aún si quieren o no bajar los impuestos, no sabemos cuál es su modelo fiscal y llevan medio año mareando la perdiz, con declaraciones públicas en las que distintos dirigentes se llevan la contraria en público", ha indicado.

La representante del PP ha considerado que "es el momento de la valentía y de huir del conformismo". Por ello, ha apostado por "hacer una reforma ambiciosa y no quedarse en meros retoques fiscales porque Euskadi está perdiendo oportunidades de acelerar la recuperación económica, la creación de empleo y la reactivación de los comercios y pequeños negocios".

SALIDA DE LA CRISIS

Ana Morales ha manifestado que "el ritmo de salida de la crisis en Euskadi está siendo más lento que en el conjunto de España porque no tenemos un modelo fiscal competitivo como en otras regiones, por ejemplo la Comunidad de Madrid, que sigue acogiendo más inversiones y recibiendo empresas que se trasladan allí ante una fiscalidad más ventajosa".

Al mismo tiempo, ha pedido mayor liderazgo al diputado General de Álava, Ramiro González, para defender una bajada de impuestos "como reclaman familias y empresas". En su opinión, "no es ya el momento de seguir en la ambigüedad porque Álava necesita una fiscalidad más competitiva".

"Somos los últimos en mantener un modelo fiscal propio del momento de la crisis económica, y eso está lastrando el poder adquisitivo de las familias y nuestra capacidad de ser un territorio atractivo para la inversión", ha concluido.

