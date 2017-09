Caos en decenas de aeropuertos tras el bloqueo de los sistemas informáticos

Los pasajeros de decenas de aeropuertos en todo el mundo están sufriendo grandes retrasos después de que los sistemas informáticos del sistema de chek in hayan caído, según informa el diario británico The Telegraph.

Según este diario, se habrían producido problemas en los aeropuertos Gatwick (Reino Unido), Charles de Gaulle (Francia), Ronald Reagen (Washington), Changi (Singapur), Johannesburgo (Sudáfrica) o Zúrich (Suiza). Unos aeropuertos en los que los pasajeros llevarían haciendo colas desde esta mañana.

La empresa responsable del check in de diferentes aerolíneas, habría confirmado a The Telegraph que se trata de un fallo informático que afecta a más de 100 aerolíneas de todo el mundo. "Un equipo técnico está trabajando en el problema y el servicio se está restaurando gradualmente", ha asegurado la compañía.

El portavoz del aeropuerto de Gatwick ha asegurado que el problema se debe a un "fallo informático" que habría afectado al software de varias aerolíneas, por lo que es un problema de estas.

El portavoz ha asegurado poco después de que "las cosas vuelven a funcionar, tras un fallo informático momentáneo", aunque aún no se sabe si se ha solucionado en el resto de aeropuertos.

El problema habría afectado al sistema de diferentes aerolíneas, como Air France, British Airways, Qatar Airways, Southwest Air o Qantas, según las publicaciones que los viajeros han colgado en sus perfiles de redes sociales.

En España, según ha podido saber 20minutos.es, ningún aeropuerto se está viendo afectado por el fallo.

Apparently @qatarairways system is down at @Melair . Hopefully not much delay pic.twitter.com/6apnLWt0Mk

Anyone flying @SouthwestAir from @BWI_Airport this morning, GET HERE EARLY. All kiosks down. pic.twitter.com/4WhfPh7H2s