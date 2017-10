Víctor del Árbol: "Esta sociedad vieja es la que desprecia la vejez"

Recién nombrado Caballero de las Artes y las Letras por la Academia francesa, solo Arturo Pérez Reverte ha recibido tal distinción, ex Mosso d'Esquadra, Víctor del Árbol publica nueva novela Por encima de la lluvia. Con Un millón de gotas (Destino) se convirtió en un fenómeno editorial que aseguraba los bolsillos del autor y el sello.

Con ganas de que sus novelas salgan del estante de género negro en la nueva cambia el rumbo para adentrarse en la vejez y las salidas o maneras que encuentra uno para hacerle frente.

Ahora ya es 'Caballero', al menos así le ha nombrado la Academia francesa...

Es un gesto simbólico muy importante, porque pone en valor lo que es la literatura para mí: algo universal, va más allá de países. Escribir no es para tu pueblo, sino para la familia humana. La literatura ha de ir más allá de las historias que cuentas.

¿Por eso ha querido salir del género negro con esta novela?

Es que no soy escritor de un género. Y necesitaba escribir esta novela a nivel personal y quitarme la etiqueta de novela negra.

Parece que está mal visto tener entusiasmo a partir de cierta edad¿Por qué lo necesitaba a nivel personal?

Hablo de algo personal: la vejez, qué estrategias para sobrevivir desarrolla uno para sobrevivir cuando ya no nos queda nada. A partir de cierta edad...

¿Qué edades?

Pues más o menos los 50, y sé de qué hablo, porque yo ya no vuelvo a cumplir 50, uno reflexiona sobre el sentido de la vida desde el propio bagaje. Se pregunta uno si ha cumplido sus sueños, sómo seguir, si se ha quedado en zona de confort... Cuando eres joven, huyes hacia delante; de mayor miras más hacia atrás y eso hay que pararlo.

¿Por qué mira hacia atrás?

Porque vivimos así empujados por la sociedad. Una sociedad que cree que la vejez no es un valor sino lo contrario. Y es una contradicción porque es una sociedad vieja la que no valora la vejez.

¿Cree que hacemos poco por cambiarlo?

Lo que es es que no hay que resignarse, y así actúa la heroína de mi novela, que es esa mujer que pese a todo nunca se ha resignado.

¿Es usted?

Sí, soy yo en cierto sentido. Siempre hay que tener un horizonte hacia el que ir.

¿Ese es el verdadero sentido?

Sí, si hablas de la vida. Hay que vivir...

No sobrevivir...

Exacto, vivir, y parece que está mal visto tener ganas y entusiasmo a partir de cierta edad. Está mal visto enamorarse a cierta edad, o cambiar de vestuario... Y es por el rechazo a la gente que se hace mayor.

Esto ya no es un debate, es un desafío, y en los desafíos nadie ganaSiendo catalán se lo tengo que preguntar: ¿cuál es su latido?

Con los atentados, que yo estaba allí, vi una reacción de la sociedad muy solidaria. En cuanto al pensamiento, a mí la gente que piense lo que quiera, eso me parece bien, pero los políticos están jugando con fuego y eso ya es otra cosa. Lo que sé es que seguiremos aquí y seguiremos viviendo juntos.

Lo que más le preocupa...

Me preocupa que haya una fractura en la convivencia social, eso es lo que de verdad me importa. Alguien tenía que dar un paso atrás.

Y no lo han hecho...

No, y es que esto ya no es un debate, es un desafío. Y en los desafíos nadie gana.

Recordará estos días cuando usted era mosso...

Tengo además amigos que lo siguen siendo y me cuentan... Yo no habría imaginado nunca que esto pudiera pasar. Me deja perplejo. Pero si eres funcionario, tienes que cumplir.

¿No hay opciones? ¿Dejarlo como hizo usted?

Sí, dejarlo. Por eso, porque siempre hay alternativas yo dejé de ser mosso y me marché.

¿Qué lecturas o autores recomendaría para estos tiempos?

Los que den una visión humanista. Para todos, pero para los políticos especialmente, recomendaría Miguel Hernández y Antonio Machado.