El Govern lanza una 'app' para difundir los colegios en los que se votará el 1-O

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha divulgado una aplicación para móviles a través de la que se pueden conocer los colegios y centros en los que se podrá votar el 1 de octubre por el referéndum. El president insiste así en la difusión de esa información, pese a las advertencias de las autoridades.

Ya el pasado 21 de septiembre, Puigdemont había difundido por su cuenta de Twitter varios enlaces en los que se publicaban las listas de los colegios en donde se prevée se abran urnas para votar sobre la independencia de Cataluña. Esos enlaces fueron cerrados horas después por orden judicial.

Este miércoles ha vuelto a hacerlo, pero ahora desde una app de Android que se puede descargar desde Google Play. "¿Quieres saber dónde tienes que ir a votar? Descarga la app # 1Oct (para Android) y actualiza cada día para recibir novedades", ha sido el mensaje del presidente.

Vols saber on has d'anar a votar? Baixa't l'app #1Oct (per Android) i actualitza-la cada dia per rebre novetats https://t.co/LK3lTyXduZ pic.twitter.com/zWgZuMlveX