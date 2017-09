El alcalde anima a participar en la Fiestas del Pilar que buscan "democratizar la cultura"

ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha animado a participar en las Fiestas del Pilar 2017, que "responden a la idea de democratizar la cultura, tanto en el acceso a los actos como en la asistencia y organización", además de mantener la apuesta por la descentralización en los barrios.

Santisteve ha recordado que las Fiestas del Pilar -que se celebran del 7 al 15 de octubre- "son el gran escaparate de la oferta cultural" que la ciudad organiza a lo largo de todo el año, como los festivales Asalto o Zaragoza Escena, este último en pleno desarrollo.

"Toda esta programación hacen de Zaragoza un entorno acogedor y culturalmente atractivo en el que cristaliza el talento local, el de aquí", ha remachado el alcalde.

Santisteve ha presentado este miércoles las Fiestas del Pilar en un acto celebrado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento al que han asistido el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, y la concejal delegada de Educación e Igualdad, Arantza Gracia, además de los patrocinadores.

En su intervención, Santisteve ha animado a vivir una celebración como muestra de respeto y cultura cívica" para lo que se ha reeditado la campaña "No es no", en la que se defiende la libertad de la mujer y ha instado a "mantener una vigilancia fraternal para que primen los comportamientos cívicos ante el exceso que debe ser denunciado".

También ha apelado al "consumo responsable" de alcohol y a seguir las recomendaciones de seguridad como no llevar mochilas o bolsos grandes donde haya gran afluencia de público y aunque puedan suponer afecciones "hay que ser comprensivos" ha incidido.

PRESUPUESTO

En el ámbito de la movilidad ha recordado que se primará el transporte público y la bicicleta y ha subrayado que la descentralización sigue primando en estas Fiestas que "tienen más actos y no cuestan más dinero".

Al respecto, Rivarés ha aportado el dato de que el coste total es 1,7 millones de euros, de los que el 75 por ciento corresponde a las aportaciones "privadas o mixtas de empresas que creen en la cultura".

Ha explicado que antes del pregón del balcón del Ayuntamiento que pronunciará el rapero, Kase.O, se desarrollará un desfile que organizan 20 compañías locales para crear un "artístico pregón que defina la esencia de la ciudad".

La miembro de Caleidoscopio Teatro, Azucena Gimeno, ha adelantado que el equilibrismo, la magia y el viento de Zaragoza serán protagonistas en un espectáculo ideado para todos los públicos.

Rivarés ha abundado en la descentralización de los actos en los barrios que en esta edición alcanzan a Miralbueno, Valdespartera, Oliver y Vadorrey, entre otros. A ello se suman cuatro espacios que son la plaza de la risa, en la Glorieta del Esperanto; la plaza José María Forqué que estará vinculada a los bailes y la música popular; los Jardines de Todos donde se ofrecerán conciertos; la plaza de la Albada dedicada al hip-hop; y el parque Bruil con una zona infantil para los cuentacuentos.

También se ha detenido en comentar las cuatro campañas que se desarrollarán durante las fiestas: 'Que el alcohol no tumbe tus pilares', 'No ensucies, recoge tus desechos', 'Respeta el descanso de los vecinos' y 'No es no'.

Toda la información se puede seguir a través de la web 'www.fiestasdelpilar.com' y en twitter en el hashtag #pilar17.

OFRENDA VIRTUAL

Por primera vez se podrá realizar una ofrenda de flores virtual a la Virgen del Pilar, a través de la página de Internet 'www.ofrendavirgendelpilar.com' que ya está operativa y se pueden comprar los 3.000 ramos disponibles.

Los usuarios pueden elegir entre tres tipos de ramos con distinto precio y el día 12 de octubre se "depositarán virtualmente a la Virgen", ha explicado el creador de esta iniciativa y responsable de la empresa '12 de octubre Eventos S.L.', José Romero.

Otra novedad que ha destacado Rivarés es la "eliminación del privilegio" a la corporación municipal de salir a la ofrenda desde el zaguán del Ayuntamiento y en esta edición el que quiera participar "entrará como todo el mundo, sin zonas VIP", ha recalcado.

Ha elogiado la colaboración con Turismo de Aragón para dedicar espacio específicos para "que el Pilar sirva de mensaje turístico a todo el mundo".

Asimismo, ha avanzado que desde hace unos meses se trabaja en la realización en 2018 de una exposición histórica que abarcará desde el siglo XVI hasta la actualidad.

CONCIENCIAR

Arantza Gracia ha insistido en que tienen que ser las "Fiestas del respeto" en alusión a la reedición de la campaña 'No es no' de rechazo a las agresiones sexistas y que "tanto éxito pedagógico social ha tenido en anteriores ediciones".

Ha precisado que está dirigida a los hombre porque "son lo que agreden" y a la mujeres les ha dicho que "si se sienten intimidadas tienen que saber que no están solas para que sea una fiesta de tolerancia cero al machismo".

La concejal de Educación e Igualdad también ha explicado que la zona joven para el segmento de población entre los 12 y los 18 años se amplía y además de la sala multiusos del Auditorio, que albergará la sección de 'gaming' se expande a la plaza San Pedro Nolasco y al Centro de Historias que se destinará "a la gente joven que produce cultura".

