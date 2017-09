DPZ adelantará al 3 de diciembre la aprobación del presupuesto de 2018 que ascenderá a 149,7 millones

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha explicado este miércoles las líneas fundamentales del presupuesto de la institución para 2018 que ascenderá, según sus previsiones, a 149.760.000 euros, "un millón más que en 2017", y que se aprobará en torno al 3 de diciembre, en lugar de a finales de año, para que los municipios dispongan de recursos desde comienzos de 2018.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de presidir la sesión extraordinaria del pleno de la institución en la que se ha dado cuenta de las líneas básicas del presupuesto para el próximo año, Sánchez Quero ha subrayado que las cuentas cumplirán "la estabilidad presupuestaria".

Ha incidido en que "la idea es adelantar" su aprobación del 28 de diciembre al día 3 de ese mismo mes "para que cuando entre en vigor, el 3 ó 4 de enero, los ayuntamientos ya puedan disponer de fondos y empezar a trabajar con todas las subvenciones del PLUS que se les asignen".

Por otra parte, el pleno ha aprobado este miércoles con los votos a favor de PSOE, En Común, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés, en contra de Ciudadanos y la abstención del PP, una modificación presupuestaria por importe de 2,4 millones, que permitirá ampliar las partidas del plan de empleo juvenil, el de desarrollo industrial y el de ayudas para los proyectos de acción social.

De esta forma, se incrementará en 500.000 euros la partida prevista para el plan de empleo juvenil que va a lanzar la institución provincial, con lo que en total este programa dispondrá de un millón y medio de euros y permitirá contratar a 150 jóvenes en paro.

Los cambios introducidos en el presupuesto también van a posibilitar que se dote con 358.000 euros más el plan de desarrollo industrial y con 190.000 euros el plan de ayudas para las asociaciones que desarrollan proyectos de acción social.

En el primer caso, el programa destinado a subvencionar la adquisición de suelo industrial por parte de las empresas instaladas en la provincia pasa a estar dotado con un total de 600.000 euros, una cantidad que duplica la de 2016. Por su parte, el plan de subvenciones de acción social incrementa su partida hasta los 490.000 euros, cuando el año pasado la DPZ concedió ayudas por un total de 300.000 euros.

OTROS PROYECTOS

También se ha implementado en 41.000 euros la cuantía destinada a la escuela taller de restauración Vicente Berdusán; se han destinado 170.000 euros a ejecutar una obra urgente en la red de abastecimiento de Ejea de los Caballeros; y se han reajustado, sin ampliarlas, distintas partidas del convenio de barrios rurales con el Ayuntamiento de Zaragoza, que suponen un importe de un millón de euros.

En este punto, la portavoz de Cs, Elena Martínez, ha advertido de que el expediente sobre las obras urgentes en la red de abastecimiento de Ejea "no incluye un informe técnico, solo hay uno económico", y ha cuestionado el motivo por el que este proyecto no se ha incluido en las peticiones que el consistorio ejeano solicitó en el plan unificado de subvenciones PLUS.

El portavoz del PP, Francisco Artajona, ha criticado que el plan de empleo juvenil que se está impulsando "no es al que se comprometió conmigo personalmente y con mi grupo públicamente", ha dicho a Sánchez Quero.

El presidente de la institución ha contestado a la diputada de Cs que el proyecto de obras en Ejea "no lo ha mirado bien, porque hay un informe técnico de la casa y otro del arquitecto municipal", aclarando que se trata de actuar en la red de abastecimiento de agua en el polígono industrial del municipio.

MOCIONES APROBADAS

Además, durante la sesión se han aprobado tres mociones. La primera, presentada por CHA, expresa el apoyo de la DPZ a la tramitación en las Cortes de Aragón de la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón. El PSOE, En Común y el PAR la han apoyado, mientras que el PP y Ciudadanos han votado en contra.

La segunda propuesta de resolución, planteada por Ciudadanos, insta al equipo de gobierno de la DPZ a elaborar guías explicativas para los solicitantes de ayudas en las distintas convocatorias de subvenciones.

El texto ha sido enmendado por En Común para añadir que se realicen las actuaciones o los convenios necesarios con otras administraciones para facilitar la obtención de la documentación solicitada. El PP, En Común y el PAR han votado a favor, el PSOE se ha pronunciado en contra y CHA se ha abstenido.

También se ha aprobado una moción del PP que insta al Ayuntamiento de Zaragoza a mantener el importe de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento de residuos que abonan actualmente los municipios de la provincia y que no acuerde su incremento hasta que no se conozca la incidencia en el coste del servicio del incremento de la cantidad de residuos que se tratarán cuando aumente el número de localidades que lleven sus basuras al Centro de Tratamiento de Residuos de Zaragoza (CTRUZ). El PAR la ha apoyado, el PSOE se ha abstenido y el resto de grupos ha votado en contra.

DESPEDIDA

En otro orden de cosas, el pleno ha tomado conocimiento de la renuncia al cargo de diputada provincial formulada por María Jesús Martínez del Campo (PP), que hasta ahora compatibilizaba su labor en el grupo Popular en la DPZ y su trabajo como concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza. Le sustituirá en la DPZ el exalcalde de Zuera y exdiputado provincial, José Manuel Larqué.

Martínez del Campo ha asegurado que "ha sido un honor formar parte de la Diputación y trabajar con y para la provincia". Ha elogiado el trabajo que realizan alcaldes y concejales en los municipios zaragozanos y que, en ocasiones, "no está lo suficientemente reconocido", indicando que a partir de ahora se centrará en su labor en el consistorio de la capital, como presidenta de la Junta de Distrito Centro y en el área de Economía y Hacienda.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, y el portavoz del PP, Francisco Artajona, han agradecido a Martínez del Campo su trabajo en la corporación provincial, deseándole suerte en su nueva etapa en el ayuntamiento.

