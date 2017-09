Lambán dice que debe "prevalecer la legalidad" y aboga por reformar la Constitución tras el 1-O

En declaraciones a los medios de comunicación, en Teruel, Lambán ha expresado su coincidencia con la postura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para comentar que tras el 1 de octubre, en el Parlamento, "en la comisión propuesta por el PSOE, se ha de empezar a hablar y buscar una salida dialogada a la rarísima, complicada y preocupante situación que se vive en Cataluña".

En este punto, ha esgrimido que esto "pasa desde cualquier punto de vista por una reforma de la Constitución que incluya como artífices de la misma a todos los actores políticos". Ha añadido que la actual Carta Magna "es espléndida desde cualquier punto de vista" y "salió con un alto porcentaje de apoyos parlamentarios" por lo que ahora "debemos ir a una reforma que tenga un apoyo no menor que esa redacción inicial de la Constitución".

Respecto a que la posibilidad de que se produzca una declaración unilateral de la independencia, Lambán ha considerado que sería "otro despropósito de la Generalitat de Cataluña y de los independentistas catalanes, que el Estado de Derecho no puede asumir, no puede tolerar y que, además de agravar el conflicto, no supondrá ningún paso hacia adelante para la solución del mismo".

Al respecto, ha sostenido que, de realizarse, "no tendrá ningún efecto, será otro despropósito de la Generalitat, otro acto ilegal más y es tan desacertado que espero, sinceramente, que no se produzca".

