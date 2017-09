Víctor Martínez (PP): "Pedro Antonio Sánchez ha hecho un ejercicio de honestidad y demuestra que cumple su palabra"

El portavoz del PP de la Región de Murcia, Víctor Martínez, ha asegurado que la renuncia a la presidencia del partido y al escaño en la Asamblea Regional de Pedro Antonio Sánchez ha sido "completamente voluntaria" y en un "ejercicio de honestidad y demostrando que cumple su palabra".

En una rueda de prensa, el portavoz popular ha recordado que Pedro Antonio Sánchez "ya estuvo a la altura de las circunstancias cuando dejó la presidencia de la Comunidad Autónoma ante la amenaza de una moción de censura que hubiera facilitado el gobierno a un tripartito situando a la Región en el furgón de cola del crecimiento a nivel nacional".

A su juicio, Pedro Antonio Sánchez "demostró entonces y lo hace ahora su responsabilidad y compromiso con la Región". Una vez más, ha recalcado Martínez, "Pedro Antonio Sánchez es honesto con lo que dijo a militantes y a toda la sociedad murciana, que renunciaría a sus responsabilidades antes que se le abriera juicio oral y eso es lo que ha hecho hoy".

El portavoz 'popular' ha hablado con Pedro Antonio Sánchez antes de la rueda de prensa y le ha notado "tranquilo" a pesar de que la situación "no es agradable" porque es una persona que "ama la política y que se ha dedicado a ella en cuerpo y alma en los últimos años, por lo que no es plato de buen gusto tener que abandonarla".

Martínez ha matizado que "nadie le ha exigido, ni demandado, ni le ha pedido nada, lo ha hecho en un nuevo ejercicio de

honestidad, compromiso, por voluntad propia y decisión personal". En este punto, le ha agradecido en nombre de el Partido Popular regional "su entrega y su compromiso a la hora de trabajar siempre por el interés general de la Región de Murcia". Y lo ha hecho, ha incidido, "desde sus responsabilidades orgánicas y ejecutivas".

Así, el portavoz popular ha hecho un recorrido por las distintos cargos que ha desempeñado Pedro Antonio Sánchez mencionando que estuvo al frente de la Dirección general de Juventud del Gobierno regional, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras o en estos dos últimos años al frente del Gobierno de la Región de Murcia .

"Pedro Antonio Sánchez siempre antepuso el interés general por encima del particular, se ganó la credibilidad y el cariño de sus vecinos y eso es algo que nadie le va a poder arrebatar", ha remarcado Martínez quien ha recordado que "donde se demuestra la confianza, el trabajo y el esfuerzo es en las urnas y él alcanzó los mejores resultados que el PP ha alcanzado nunca a nivel local y sacó el mejor resultado cuando nadie creía que sería posible obteniéndolo a nivel autonómico y nacional".

"Al final las personas diferencian a aquellos que trabajan por su Región y los que no lo hacen", ha indicado el portavoz popular para lamentar que durante años haya sufrido "persecuciones y denuncias constantes" por parte de la oposición que ha cifrado en más de 17 y que ha resaltado que de ninguna de ellas "existe condena por parte de ningún Juez".

En este punto ha llamado a la reflexión y ha defendido que "hay determinadas formas de hacer política y determinadas formas de actuar de algunos líderes políticos que debemos rechazar porque no son buenas para la democracia ni para el buen funcionamiento de las instituciones" y ha recordado que "no se puede ganar en los juzgados lo que no se consigue en las urnas".

Igualmente, ha reiterado el apoyo a Pedro Antonio Sánchez, al que ha dicho que "este partido siempre estará con él porque somos conscientes de todo lo que ha atravesado a nivel político y lo que ha sufrido todos estos años a nivel personal y familiar". Así el portavoz popular ha dirigido un mensaje de ánimo a toda su familia y amigos.

"Se debería abandonar la política cuando te derrotan en unas urnas, pero la oposición nunca ha derrotado a Pedro Antonio Sánchez en unas elecciones ni en los juzgados, sino en otros terrenos en los que se mueven de forma excepcional", ha remarcado.

JUNTA DIRECTIVA EL VIERNES

Martínez ha hecho referencia a la nueva etapa que a partir de este momento se abre en el PP de la Región de Murcia y ha avanzado que el próximo viernes se reunirá la Junta Directiva, que es el máximo órgano con poder decisorio entre congresos, donde sus miembros elegirán al nuevo presidente regional del partido de forma "abierta".

A partir de ahí el PP comienza una nueva etapa para un partido "cohesionado", y ha remarcado "una etapa en la que estamos tremendamente ilusionados, en la que ya estamos trabajando y en la que ya garantizo que los éxitos están asegurados".

"Porque tenemos ganas, estamos convencidos de lo que estamos haciendo, tenemos las soluciones que demandan los murcianos para resolver sus problemas y sobre todo y lo más importante, tenemos el mejor equipo posible, porque pertenecemos a un partido que nunca le ha fallado a la Región", ha aseverado.

En este sentido, ha incidido en que "este partido estará a la altura de las circunstancias, tiene ganas de seguir creciendo con sus ciudadanos porque es el partido de los murcianos, nuestro compromiso es con ellos y a ellos nos vamos a dedicar, tenemos la tarea y el deber de volver a ilusionarnos con ellos y de construir la mejor Región posible".

Martínez ha señalado que Sánchez hará efectiva la renuncia a lo largo de este miércoles por la mañana en la sede del PP regional "presentando un escrito" tal y como certifican los estatutos del partido, y en la Asamblea Regional "trasladando un escrito que, si no ha llegado ya, llegará en los próximos minutos y en el que formaliza su renuncia como diputado".

Ha señalado que el proceso esta reglado y no es necesario que Sánchez acuda a la Asamblea, sino que basta con que mande el escrito de forma telemática o que alguien se lo haga llegar a los servicios de la cámara. A este respecto, ha señalado que el escaño de Pedro Antonio Sánchez en la Asamblea lo ocupará Ana Ruiz, y espera que el proceso de toma de posesión sea "lo más ágil posible".

Martínez ha ratificado que el PP tiene sus procedimientos "reglados de forma estatutaria" y "será la Junta Directiva la que determine y la que decida cuál es el rumbo que emprende el PP a partir del próximo viernes y a raíz de la renuncia de pedro Antonio Sánchez".

Al ser preguntado por la posibilidad de que sea Fernando López Miras quien reemplace en el cargo a Pedro Antonio Sánchez, Martínez ha reconocido que, evidentemente, "es hoy el coordinador general del PP de la Región y es el presidente de la Comunidad", pero ha insistido en que "serán los órganos del partido los que decidan el rumbo".

Asimismo, al ser preguntado por quién será el candidato a la Presidencia de la Comunidad en las próximas elecciones autonómicas, Martínez se ha vuelto a remitir a la Junta Directiva. "Yo creo que hoy no es el momento de aventurarnos, sobre todo, porque lo que tenemos que ser es respetuosos con la decisión que la Junta Directiva adopte el próximo viernes".

Ha remarcado que el PP es un partido "democrático" con unos órganos constituidos que "nos hemos dado entre todos". Se ha mostrado convencido de que "todos tenemos que respetar esa Junta Directiva en la que están representados los municipios, los cargos orgánicos y ejecutivos" del partido.

Martínez ha remarcado que, históricamente, desde que Ramón Luis Valcárcel salió elegido presidente del PP regional en 1993, "hemos tenido diferentes congresos en los que ha habido un sólo candidato", y se ha mostrado convencido de que en la próxima Junta Directiva "sucederá lo que todo el mundo opinamos que sería lo normal", pero ha insistido en "respetar" la decisión que adoptará este órgano.

Al ser preguntado por la posibilidad d que una gestora se haga cargo del partido, Martínez se ha remitido nuevamente a la celebración de la Junta Directiva.

