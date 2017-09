Miguel Sánchez (Cs): "Ciudadanos es el principal responsable de que Pedro Antonio Sánchez deje la política"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, ha afirmado que la formación naranja es la principal responsable de que el ex presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, "haya finalmente dejado la política para centrarse en su futuro judicial".

"No les quepa duda de que sin Ciudadanos en la política regional, Pedro Antonio Sánchez seguiría siendo presidente de la Comunidad y del PP, alargando la vergüenza y la agonía a la que nos ha sometido desde que se hicieron públicas sus imputaciones", ha señalado Sánchez.

El portavoz de Ciudadanos ha considerado que "hoy no es un buen día ni tenemos nada que celebrar" cuando "se cierra una de las etapas más aciagas y vergonzosas en la Región de Murcia". A su juicio, Sánchez "deja la política y no lo hace voluntariamente, sino gracias a que Ciudadanos ha llegado a la política para impulsar la regeneración".

"Ciudadanos llegó para impulsar la regeneración, para acabar con la corrupción impulsar la transparencia y tratar de devolver a todos los murcianos la confianza en la política", según Sánchez, quien cree que "de eso podemos estar ahora orgullosos".

Sobre el balance de la presidencia de Pedro Antonio Sánchez, el portavoz de la formación naranja lo ha tachado de "nefasto". En su opinión, el ya expresidente "se ha pasado la mitad del tiempo pensando más en su futuro judicial que en la Región, a la que ha tenido paralizada y en estado de permanente vergüenza a costa de su imputación durante meses".

Sobre los grandes temas, el balance "sigue siendo negativo" ya que "están igual o peor que cuando él llegó" y "siguen empantanados", tal y como ha criticado el portavoz de la formación naranja.

"No se ha avanzado nada en el tema del agua y afloran situaciones como la que rodea la del caso de la desalinizadora de Escombreras", según Sánchez, quien ha añadido que "el Mar Menor agoniza; las infraestructuras siguen en el limbo, con un aeropuerto parado y un AVE que ha degenerado en un conflicto social cuando hablaban de tomar las uvas en Madrid, por no hablar de carreteras, autovías del bancal o financiación autonómica".

Finalmente, sobre la herencia que deja Pedro Antonio Sánchez, el portavoz naranja la ha calificado de "un nuevo 'dedazo', otro portazo a la regeneración que ya sus propios afiliados y votantes le están exigiendo".

A su juicio, Pedro Antonio Sánchez "deja un presidente débil, sin preparación, desaparecido y ahora huérfano de su tutela". Y es que el portavoz de la formación naranja no espera "reivindicaciones fuertes" de los intereses de los murcianos por parte del actual presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ante "Moncloa o Génova".

Se trata, añade, de un presidente que "va a dedicar también mucho de su tiempo a venderse, a una campaña de imagen personal y a labores de propaganda más que a pensar en soluciones a los problemas de la Región".

El portavoz de Cs no ha querido valorar las últimas declaraciones de pedro Antonio Sánchez, pero le ha recordado que "hay que ser elegante, y creemos que se ha despedido con cierto rencor y resquemor".

"Ciudadanos no es peligroso para la Región, somos peligrosos para los corruptos y los que amparan y protegen esa corrupción, ésos son los que deben temernos", según Sánchez, quien ha deseado la "mejor de las suertes", no obstante, al ex presidente de la Comunidad "en el terreno personal".

"Los ciudadanos nos dijeron alto y claro en las elecciones que querían que los políticos dejaran de mirarse el ombligo, que abandonaran las trincheras y hablaran, que dialogaran. Y lo que deja Pedro Antonio Sánchez con estas declaraciones es todo lo contrario", ha concluido.

Al ser preguntado pro la posibilidad de que esta decisión cambie las relaciones entre Cs y el PP, Sánchez ha señalado que eso "depende de ellos". A este respecto, ha afirmado que la formación naranja "no ha cambiado de posición", mientras que los 'populares' "han ido dando bandazos" fijando como líneas rojas para abandonar el cargo "primero de imputación y luego de la apertura del juicio oral".

