El SUP no asistirá a la celebración del Día de la Policía en Santiago para no compartir acto con el gobierno municipal

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha avanzado que no asistirá a los actos convocados el próximo lunes, día 2 de octubre, con motivo del Día de la Policía en Santiago de Compostela ya que "no puede" compartir el acto con los miembros del gobierno municipal que criticaron la actuación de los agentes en el desalojo del local ocupado en la Algalia 'Escarnio e Maldizer'.

De ello ha informado el sindicato en un comunicado, en el que ha asegurado que miembros de la corporación municipal "realizaron declaraciones muy duras" en las que criticaban la "actuación de las unidades de intervención policial".

Al respecto, el SUP recuerda que los agentes actuaron "bajo un auto judicial que ordenaba a la Policía Nacional a efectuar el desalojo de una propiedad privada ocupada". "Es de señalar también la violencia con la que algunos manifestantes, encapuchados, portando palos y escudos golpearon a algunos miembros de la unidad de intervención policial", censura.

Asimismo, sobre el acto de celebración del Día de la Policía, el SUP ha señalado que "echa en falta" que no reciban su "merecido reconocimiento" dos policías que participaron en una "detención arriesgada" al arrestar al presunto autor del apuñalamiento de una joven en la zona de San Clemente.

Con todo, ha felicitado a los 14 agentes condecorados. En concreto, son ocho de la comisaría de Santiago, cinco de la Unidad Adscrita a la Xunta así como la agente de la capital gallega que paró la agresión que el citado detenido cometía contra la joven en San Clemente.

Además, el sindicato ha aprovechado el comunicado para mostrar su apoyo a todos los compañeros que realizan sus labores en Cataluña, así como a los que actualmente están allí desplazados "con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica entre los ciudadanos".

