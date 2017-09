El PP dice que el alcalde "no entiende" que hay una mayoría política que "no puede saltarse"

Azcón ha dicho que si el alcalde tiene ganas de solucionar problemas que reciba a los cuatro grupos de la oposición -PP, PSOE Ciudadanos y CHA- y que "pase de lo que dice a hacerlo porque se le llena boca de diálogo, pero "nos dio con la puerta en las narices el pasado lunes y esperamos que, hoy, si quiere solucionar los problemas, por lo menos tiene que recibirnos", ha emplazado.

Para ello, el PP le ha remitido una carta y ha confiado en que a lo largo de la semana les reciba. Finalmente, esta misma mañana, el alcalde ha optado por reunirse, de forma individual, con cada uno de los cuatro portavoces.

En rueda de prensa, Azcón ha argumentado en que el alcalde "no entiende que hay una mayoría política que no puede saltarse y no puede pisotear los derechos de la oposición porque a él no le guste lo que se va a aprobar".

También ha sentenciado que "no es ni preceptivo, ni vinculante" el último informe que elabora la Asesoría Jurídica, encargado por el equipo de gobierno que argumenta aporta seguridad jurídica.

SOLO

"Una vez más se queda solo ZEC y 22 concejales de ideas distintas coinciden", ha resumido Azcón para agregar que "no puede ser que el Ayuntamiento se una máquina de generar conflictos tanto laborales como institucionales, o judiciales. El alcalde tiene que reflexionar sobre eso".

Asimismo, ha opinado que el equipo de gobierno "debería dejar de dejar de usar como rehenes a los trabajadores municipales", en referencia a los seis empleados de la sociedad

zaragoza@desarrolloexpo y a las catorce empleadas del servicio de atención telefónica 010, que han anunciado una huelga ante el impago de sus nóminas desde hace varios meses.

Azcón ha reiterado al alcalde que "no mienta", y ha asegurado que el PP no ha sido convocado al consejo escolar celebrado este martes ni a la inauguración, también este martes, del mural en apoyo a las víctimas de violencia de género en la plaza de la Iglesia de San Juan de los Panetes.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.