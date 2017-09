CHA dice que ZEC está "atrincherado" en su posición de no incluir el expediente de zaragoza@desarrollo

Carmelo Asensio ha lamentado la "opacidad, falta de transparencia y falta de voluntad política de solucionar el problema" mediante la disolución de la sociedad municipal zaragoza@desarrolloexpo y "salvar" los seis puestos de trabajo.

"Ese expediente tiene todos los informes correctos y no entendemos por qué ZEC juega con algo tan importante como el empleo", ha enfatizado en referencia a que desde el equipo de gobierno se alude a la necesidad

de disponer de un último informe que elabora la Asesoría Jurídica.

"No vamos soportar que se nos mientan con la necesidad de nuevos informes porque el informe que dicen que esperan de Asesoría Jurídica no es preceptivo. No lo traen por que no les da la gana", ha subrayado Asensio.

En rueda de prensa, ha avanzado que toda la oposición en bloque ha pedido un pleno monográfico para abordar este asunto de la sociedad zaragoza@desarrolloexpo de forma que se pueda dar continuidad a los servicios de la sociedad y subrogar la plantilla.

También ha anunciado que pedirán una junta de portavoces extraordinaria presidida por el alcalde para que garantice que este pleno extraordinario se va a celebrar y que no sea el secretario el que lo convoque. También ha precisado que CHA acudirá al pleno ordinario de este viernes.

Sobre el fondo de este asunto, Asensio se ha preguntado si ZEC "de verdad quiere municipalizar algún servicio después de dos años con las

chapuzas que ha hecho y casos judicializados, como el 010".

"Alguien se ha preguntado si Cubero tiene intención de municipalizar parques y jardines", ha interrogado Asensio al observar que el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, "juega a generar expectativas para luego frustrarlas y las grandes contratas tienen que frotarse las manos porque fracasa todos los proceso de municipalización".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.