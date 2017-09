Rementeria apuesta por "no tocar los impuestos a los ciudadanos" y hacer "un territorio más atractivo" para las empresas

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha apostado por "no tocar los impuestos a los ciudadanos" y abordar mejoras en la fiscalidad de las empresas porque "no somos todo lo competitivos que necesitamos ser". En este sentido, ha recordado que el tipo nominal del Impuesto de Sociedades de Bizkaia es más elevado que en otras zonas de su entorno y ha señalado que le gustaría "recibir" a las empresas "en igualdad de condiciones". "Necesitamos un territorio más atractivo en lo fiscal", ha afirmado.

Durante el Pleno de Política que celebran este miércoles las Juntas Generales de Bizkaia, el diputado general ha afirmado que Bizkaia va a "cumplir con la recaudación prevista" para este año y ha advertido de que, pese a que la recaudación de los ocho primeros meses ha experimentado un incremento del 14,9% en relación al pasado año, "parece inevitable que se vaya a atemperar" este crecimiento en los últimos meses del ejercicio.

Bizkaia ha recaudado hasta agosto el 68,8% de la recaudación presupuestada para 2017, si bien "conviene relativizar la comparación" con el ejercicio anterior porque, entre otros factores, se han contabilizado los importes compensados del ajuste de IVA fruto de los acuerdos de la Comisión Mixta de Concierto.

Sin embargo, ha explicado, la recaudación de los próximos meses "sí se comparará con los buenos datos" de hace un año y, además, se van a efectuar las devoluciones de la campaña del Impuesto de Sociedades.

En cualquier caso, Rementeria ha subrayado la importancia de que "ahora, cuando estamos fuera del túnel, cuando deberíamos aumentar nuestros focos para aumentar su luz y su brillo y distancia, para intentar que, si volvemos a un túnel, sea mucho más corto y menos oscuro".

De este modo, ha señalado que su "particular visión" sobre la reforma fiscal apuesta por "no tocar los impuestos a los ciudadanos" y, en cambio, considera que "sí deberíamos hablar sobre tres aspectos muy puntuales relacionados con la empresa y la actividad económica, el Impuesto de Sociedades -que es de las empresas, no es lo que pagan los dueños de las empresas-, las medidas de emprendizaje para que autónomos o nuevas empresas tengan unos inicios más fáciles, y tasas que afectan a impatriados, a las personas que vienen a trabajar de otros países con el propósito de atraer ese talento".

"Modificar sí pero ¿para qué?. Para conseguir una Bizkaia más atractiva y más competiiva, y consolidar recursos públicos necesarios", ha añadido

El diputado general ha subrayado que, para ello, es preciso que las empresas vizcaínas "sigan siendo competitivas en un entorno cada vez más hostil y que ese atractivo anime a empresas a plantearse Bizkaia como posibilidad, algo que en estos momentos difícilmente sucede, para que las empresas que tenemos y las nuevas empresas generen más empleo, empleo de calidad y más actividad económica" y, de este modo, contribuyan a mejorar los servicios públicos y la calidad de vida.

A su entender, "podemos mejorar en lo fiscal" porque "no somos todo los competitivos que podríamos y necesitamos ser". De este modo, ha indicado que, mientras en Bizkaia el tipo nominal del Impuesto de Sociedades es del 28%, en otros países de Europa es más reducido, lo que supone que las empresas o directivos que estudian ubicaciones para implantarse "hagan un tachón en nuestro mapa y nos olviden".

Rementeria ha recordado que este tributo "supone el 7% de todos los impuestos que recauda Bizkaia" y ha señalado que, en su opinión, "más que un impuesto es una herramienta para hacer política económica e industrial". De este modo, ha planteado que, aunque "hay más factores" como las condiciones laborales, la productividad, la "seriedad" de las instituciones o las infraestructuras y "en todas ellas el nivel es muy aceptable, no contrarrestan esa primera impresión del tipo fiscal nominal".

IMPLICARSE CON EL EMPLEO Y REINVERTIR BENEFICIOS

"Me gustaría recibirles en igualdad de condiciones que el resto de ciudades y territorios candidatos, pero hoy, en estos momentos, sólo es un deseo. A hora y poco de aquí, tienen ciudades donde les sale más mucho más rentable residir y anclar y dirigir sus empresas", ha manifestado Rementeria, que ha insistido en que "necesitamos un territorio más atractivo y competitivo en lo fiscal para ser un territorio más competitivo y atractivo en lo industrial".

De esta manera, "garantizaremos los recursos para una prosperidad inclusiva", ha indicado el diputado general de Bizkaia, que ha señalado que las empresas deben implicarse "con el empleo de calidad, la reinversión de los beneficios, con la innovación y con el medio ambiente". Según ha indicado, "un impuesto bien diseñado puede y debe potenciar todo eso".

