Puigdemont llama al presidente kurdo para felicitarle por el referéndum de independencia

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha llamado este martes al presidente de Kurdistán, Massoud Barzani, para felicitarle por la organización del referéndum sobre la independencia de este territorio de Irak.

"Esta mañana he llamado al presidente Barzani para felicitarle por el referéndum de Kurdistán. Nos hemos deseado mutuamente un gran éxito", ha afirmado en inglés a través de su cuenta de Twitter.

This morning I called President @masoud_barzani to congratulate him on the #KurdistanReferendum. We wished each other great success