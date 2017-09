La Policía alerta sobre otro bulo por WhatsApp: Coca-Cola no sortea una nevera

La Policía ha alertado a través de su cuenta de Twitter de un nuevo bulo que está circulando a través de Whatsapp. En el mensaje, se avisa de una promoción que está realizando Coca-Cola, y que resulta ser falsa.

Según el texto, pinchando en el enlace enviado se puede ganar una nevera patrocinada por la empresa para celebrar su 24 aniversario. Por ello, el Cuerpo ha informado que se trata de un virus, y que los usuarios no deben caer en la trampa.

Este tipo de difundidos se han convertido en algo muy habitual durante los últimos meses y las autoridades luchan por combatirlos, sobre todo, también a través de las redes sociales, siendo conscientes de la alta interacción entre los diferentes usuarios.

⚠️ Seguro q ya has recibido el wasap,

Pues no lo mires!!! @CocaCola_es NO tiene ninguna promoción así. ☠️ #phishing #malware #virus

👉RT pic.twitter.com/JznRkvLZaN