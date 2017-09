Ciudadanos elabora un reglamento para regular el uso de los montes públicos en Cehegín

El reglamento contempla una serie de normas para el uso del monte público, haciendo compatibles las distintas actividades de carácter turístico, deportivo, ocio-tiempo libre o cinegéticas, que se desarrollan en el mismo, a través de la creación de un calendario anual, según explica la formación naranja en comunicado de prensa.

"Así, todos los colectivos que de forma organizada utilizan el monte público deberán comunicar en un plazo previamente establecido las actividades que desarrollarán a lo largo del año y que deberán recibir el visto bueno tanto del Ayuntamiento de Cehegín como de la Comunidad Autónoma. Esta antelación servirá no solo a los colectivos para ordenar sus actividades y compatibilizarlas, sino también a los usuarios que quieren disfrutar de nuestros montes de manera particular, y que podrán tener una información que hasta la fecha no estaba disponible", ha señalado Moya.

Ciudadanos ha mantenido hasta cuatro encuentros con colectivos usuarios del monte público hasta poder elaborar un borrador de reglamento de usos consensuado que fue presentado en julioa los mismos y remitido a la Dirección General del Medio Natural, ha explicado, "con el fin de recibir las aportaciones y las recomendaciones sobre nuestra propuesta, que será pionera en nuestra Región y que va a suponer un punto de partida y un documento de referencia para la ordenación de los usos recreativos de montes públicos de otros municipios".

La propuesta también se remitió a la Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia, para que ofreciera su visión sobre el documento y trasladara sus aportaciones, "habida cuenta de que muchas de las actividades organizadas que se desarrollan en el monte público de nuestro municipio, terminan utilizando en mayor o menor medida monte privado".

Según indican las mismas fuentes, la propuesta que se planteará al próximo pleno, será replicada por las distintas agrupaciones locales de Ciudadanos en toda la Región, concluyendo con una propuesta de ley en la Asamblea Regional sobre los usos del monte público, en la que ya se trabaja desde Ciudadanos.

