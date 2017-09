Saravia explica que las obras de 29 de octubre ya están en marcha y que el Centro Social se licitará antes de fin de año

Así lo ha señalado el edil de Valladolid Toma la Palabra ante las reclamaciones de esta asociación de propietarios que exige el "inicio real" de las obras y que en un comunicado aseguraban que sólo habían comenzado en dos de los 23 bloques incluidos en la primera fase de este proyecto.

El edil ha explicado que en otros de los edificios, "no sólo en los de la calle Zorzal", ya se ha comenzado la instalación de andamios, mientras que en los que no se ha iniciado la actividad, las empresas lo harán esta semana.

Asimismo, ante otra de las peticiones de la asociación, ha puntualizado que el proyecto de rehabilitación del antiguo Colegio Santiago López para instalar un centro social se licitará antes de finales de año, ya que está incluido entre las Inversiones Financieramente Sostenibles.

Sobre otra de las quejas de la asociación de propietarios, el requerimiento del Ayuntamiento a varias comunidades de propietarios para que se reparen las cubiertas de sus inmuebles debido a los desprendimientos que se han producido en las últimas semanas, el concejal ha asegurado que esas reclamaciones se mantendrán.

Saravia ha precisado que se trata de un problema "de seguridad" y que serían simplemente para realizar obras con las que se aseguren las cornisas y fachadas para que no se produzcan desprendimientos. "No tiene que ver que se hagan estas obras con que más adelante se vaya a rehabilitar el edificio", ha precisado el edil. Los inmuebles afectados, ha añadido, no están incluidos en la primera fase del 29 de octubre.

El concejal de Urbanismo ha añadido que la Asociación de propietarios mantiene la convocatoria de concentración para este miércoles en la Plaza Mayor y ha afirmado que se acercará para "volver a explicar" la situación del proyecto.

