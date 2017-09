Carmen Santos (Podemos Galicia) se desmarca de la postura de En Marea y defiende que el referéndum sea "pactado"

Santos ha marcado distancias con el partido instrumental después de que el sábado el máximo órgano de decisión entre asambleas -en el que Podemos no tiene representación- ratificase la postura de En Marea, que defiende la convocatoria de la Generalitat para el 1 de octubre.

Tras ello, en un comunicado remitido a los medios este lunes sobre su intervención en una entrevista radiofónica, ha defendido la autonomía de su formación dentro del Grupo Parlamentario respecto a determinados temas como la posición ante el conflicto de Cataluña, cuestión que, según ha indicado, "no perjudica en absoluto nuestra unidad de acción".

En este sentido, Santos ha recordado que En Marea es una confluencia de distintas fuerzas, entre ellas Podemos, que no es independentista y que tiene su propia hoja de ruta respecto a la consulta. "Por eso no podemos asumir que se utilice nuestro nombre y nuestros votos para dar validez a un referéndum que para nosotros tiene que ser pactado y con garantías. Yo no acudiría a votar en un referéndum que no fuese organizado en estas condiciones", señala.

MOVILIZACIÓN

Sin embargo, Carmen Santos ha reconocido que la votación del próximo domingo desborda ya la cuestión independentista por lo que ha apoyado una votación simbólica como "movilización a favor de la democracia y del derecho a decidir", frente al "autoritarismo y a la excepcionalidad que el PP quiere convertir en norma".

Por ello, en este contexto, sí entiende y defiende la participación de la ciudadanía que quiera el día 1 "hacer valer uno de los derechos básicos y definitorios de la democracia, el derecho al voto". "Votar sí o no, porque estamos olvidando la variable de los que no quieren independencia pero sí, porque son demócratas, quieren poder expresar su no en las urnas", señala.

