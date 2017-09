Las novedades editoriales siguen igual: poco hueco para lo nuevo

Faltan nombres nuevos, hace tiempo que desaparecieron las apuestas por lo menos seguro, al menos en novela. Este otoño no varía la deriva, escritores fuertes, comerciales, buenos, queridos, poco entendidos pero con largo recorrido... un poco de todo, menos, sí, a veces importa la reiteración, de tinta nueva. ¿No es temporada para 'nuevos' o se trata ya de un destino trazado e irreversible?

Los superventas

Si empezamos por lo que forra y forrará los escaparates de las grandes superficies, no podemos obviar al segurísimo, escriba lo que escriba, Ken Follett con Una columna de fuego (Plaza & Janés), tercera parte de la saga Los Pilares de la Tierra, un filón que el autor ha sabido cómo dar de sí, y que es para muchos el regalo perfecto. Para otros, la demostración de cómo la gente sí que lee y en papel (encabeza la lista de los más vendidos desde que salió), porque no son precisamente finas sus obras.

Fin de guardia, final de la trilogía Bill Hodges que comenzó con Mr. Mercedes y continuó con Quien pierde paga, de Stephen King (Plaza & Janés, octubre) es otra de las 'seguridades' editoriales. King, inagotable, sigue dando miedo, a sus lectores, y a cualquier autor que salga al tiempo.

Faltan nombres nuevos, hace tiempo que desaparecieron las apuestas por lo menos seguroOtro hombre, John Grisham, otro superventas –ellas siguen sin ser siquiera minoría en este terreno–, también llega con la caída de las hojas, y lo hace sin rozar arenas movedizas: El último testigo (Plaza & Janés, septiembre), un relato que es la precuela de El Soborno.

Más varones para la lista de los que más venden: Arturo Pérez-Reverte, que viene con la novela Eva (Alfaguara, octubre), una nueva aventura de Lorenzo Falcó, el detective con el que ya se ha hecho una buena legión de seguidores. Y la confirmación de que donde pone la letra, acierta.

Al filo del 'best seller'

Es fina, pero es, al menos de momento, la línea que separa a los que vienen de los anteriores. Venden mucho o al menos lo suficiente para que les hagan buenos espacios en las librerías, tanto comerciales como no comerciales.

Del más que prolífico Lorenzo Silva llega la novela Tantos lobos (Destino, noviembre); también del que ya no es autor revelación –hueco más que afianzado–, el expolicía Víctor del Árbol, tendrán sus seguidores una nueva novela: Por encima de la lluvia (Destino, septiembre).

Mención aparte para uno de los mejores escritores vivos, Javier Marías, que facilita el otoño con Berta Isla (Alfaguara, septiembre), una historia de amor, desamor, esperanza, espera y desesperación. Como dice una cita de Charles Dickens en la novela, esta narración es la historia de que «cada corazón palpitante es un secreto para el corazón más próximo, el que dormitay late a su lado».

Zanón muestra en 'Taxi' una madurez conquistada a fuerza de trabajo y gracias a no dejarse llevar por un brutal talentoLa segunda eterna candidata al Nobel –Murakami gana en la quiniela, aunque será más que probable que la americana se lo acabe llevando– Joyce Carol Oates publica El libro de los mártires americanos (Alfaguara, octubre). Su novela seguramente más relevante y definida por ella misma así:«En los Estados Unidos se libra una guerra religiosa por el corazón y la cabeza de los ciudadanos... de los votantes. Hay una guerra. Y en las guerras muere gente inocente».

Otro escritor con recorrido de sobra, tanto literario como comercial, llega también con la temporada: John Banville publica Regreso a Birchwood (Alfaguara , noviembre). John Connolly no correrá peor fortuna con Música nocturna (Tusquets, octubre).

Y quien es ya un éxito hecho, seguro, Paul Auster, aunque sorprende que no sea best seller –está cuarto en la lista de los más vendidos– con su nueva novela 4,3, 2,1 (Seix Barral). Delante tiene a Follett y a Almudena Grandes.

Sobradamente buenos

Sale Carlos Zanón una vez más del terreno conquistado para hacer un salto que no será mortal con Taxi (Salamandra, octubre), mientras la veterana Almudena Grandes continúa sus Episodios de una guerra interminable con la novela Los pacientes del doctor García (Tusquets, septiembre). Con una madurez que a sus 51 años se ha ganado a fuerza de trabajo y gracias a no dejarse llevar por un brutal talento, Zanón ha dado vida a la búsqueda del sentido que llene de modo definitivo la existencia. Delicada y salvaje, no hay ni una concesión a lo obvio o a lo fácil.

Belén Gopegui, ejemplo también de una conquista a fuerza de trabajo y respeto a la palabra, entra en la temporada con novedad: Quédate este día y esta noche conmigo (Mondadori, septiembre), título basado en un poema de Walt Whitman.

No podemos olvidar a Zadie Smith, finalista del National Book Critics Circle Award, que publica su quinta novela Tiempo de swing (Salamandra, noviembre), y esta vez su nombre encabezará las listas.