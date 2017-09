Podemos pide el cese del delegado del Gobierno en Aragón por "negligencia"

Centenares de personas se concentraron este domingo para protestar por la celebración de esta asamblea de cargos electos de Podemos y otros partidos, acto en el que Barba sufrió el impacto de una botella y la Policía tuvo que escoltar a los presentes, encerrados en el interior del Pabellón Siglo XXI hasta pasadas las 15.00 horas, para que pudieran salir.

Podemos pedirá explicaciones al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre la actuación del delegado del Gobierno y le exigirá que lo cese, ha indicado Jiménez.

EFECTIVOS ESCASOS

Los efectivos policiales "hicieron una labor adecuada", pero fueron "escasos", ha dicho, responsabilizando al delegado por su "falta de eficiencia". Independientemente de que no se enviaran más efectivos por estar desplazados numerosos agentes a Cataluña, con motivo del 1-O, "es irrebatible que hubo un problema de seguridad" y no se garantizó la seguridad de "más de 400 cargos electos", por lo que "alguien debe asumir la responsabilidad", ha continuado.

"Es importante que en una situación como estamos viviendo afrontemos el reto de recuperar la normalidad democrática", ha considerado Lorién Jiménez en declaraciones a los medios de comunicación, quien ha tildado de "insuficiente" el dispositivo desplegado este domingo, "mal planteado desde la Delegación".

A juicio del dirigente de Podemos Aragón, Gustavo Alcalde "tiene una responsabilidad de primer orden a la hora de asumir su responsabilidad política, observando que "tiene una larga trayectoria de minimizar los problemas de seguridad y ser negligente a la hora de afrontarlos".

Ha aludido a la concentración convocada por Falange Española este domingo en la plaza de España, "un reto de seguridad de primer orden", añadiendo que "es un reto que la extrema derecha no gane espacios sociales, ni políticos".

GENTE VIOLENTA

La portavoz parlamentaria de Podemos Aragón, Maru Díaz, ha dicho que el PP alimentó "la mentira" en torno a la retirada de banderas en el Pabellón, lo que en su opinión "propicia que nos encontremos con una manifestación que podía haber sido pacífica", pero la protagonizó "un grupo de gente violenta" y no se pudo realizar el derecho de reunión, ha agregado.

Este domingo se ha dado una situación de "excepcionalidad" porque los asistentes a la asamblea han estado encerrados varias horas, por seguridad, porque la presidenta de las Cortes de Aragón y diputada de Podemos, Violeta Barba, ha sido agredida y por "tener que ir casi blindados por coches policiales para no ser agredidos por un grupo de violentos que no respetan la democracia y quieren imponer su forma de entender el modelo territorial".

"Si no tenemos cierta altura de miras, si no respetamos un poco que los conflictos se tienen que solucionar mediante el diálogo, estamos echando gasolina a ciertas posiciones violentas que no deberían tolerarse en democracia", ha aseverado Maru Díaz, argumentando que "se está vulnerando la convivencia pacífica entre los pueblos".

Ha emplazado a "ser muy pulcros en el cumplimiento de los derechos para no favorecer que se den estos conflictos". Quedan siete días para el domingo, fecha para la que está convocado el referéndum secesionista de Cataluña, ha expresado la portavoz, planteando que este conflicto se debe resolver mediante el diálogo.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.