Jesús Cintora cruza 'La línea roja' con la homosexualidad, el maltrato animal y la okupación

¿Estamos seguros de nuestras ideas y valores? ¿Y si estas se enfrentaran con sus contrarias y sus contradicciones? ¿Aguantarían intactas? Eso es lo que trata de averiguar La Línea Roja, el nuevo programa del periodista Jesús Cintora, que se estrena este martes en Cuatro (22.45 h).

Producido por la cadena en colaboración con Cuarzo Producciones, este nuevo formato enfrenta a dos personas completamente desconocidas y mediante careos y conversaciones, les da la oportunidad de discutir sobre un tema en el que son completamente antagónicos. En paralelo, ambos visitan y se sumergen en el "territorio" del otro, donde conocen "formas de pensar, actitudes, pensamientos y costumbres con las que jamás pensaron que convivirían".

"La esencia del programa es llevar a esas personas al territorio contrario, de forma que además de mostrar ese pensamiento contrario, les llevamos al lugar donde ocurren los hechos. Dicho de otra forma, si llevas a una animalista a una corrida de toros de Padilla y se dicen lo que piensan el uno a otro a la cara...", adelanta Jesús Cintora, que tiene un papel fundamental en La Línea Roja.

"Mi tarea es estar en la línea roja, ofrecerles cruzar y acompañarles en ese periplo, ponerles ante situaciones y preguntas que les hagan contrastar sus ideas y enfrentarse a sus contradicciones", explica Cintora, que se ha desplazado con los protagonistas del programa, seleccionados para tener niveles socioculturales y de educación similares, a los lugares donde sus ideas se verían puestas a prueba.

Aunque eso no siempre ha sido fácil. "El programa se ha grabado en muchos sitios de España, lo que ha sido a veces complicado, como en un pueblo en el que no gustó que fuéramos a preguntar por su fiesta y de donde salimos escoltados por la Guardia Civil. En el terreno de la tauromaquia hay quien por sólo preguntar o poner una cámara en un evento taurino se sienten atacados", explicaba sobre su experiencia el periodista y presentador.

Hay determinados temas que polarizan mucho los puntos de vista y las opinionesPor el momento se han grabado tres programas, uno sobre la tauromaquia, otro sobre el fenómeno de la okupación y otro sobre la homofobia, con los que La Línea Roja tratará de competir en un día más que complicado para la audiencia (frente a MasterChef Celebrity 2 en La 1 y cine en otras cadenas).

Las personas que se han prestado a exponer sus ideas, y que "no han cobrado por hacer el programa", son gente "representativa de ciertos sectores de la sociedad, que no dejan indiferente y que se mojan". Un okupa y el dueño de un piso al que le entraron okupas, un conservador que no tolera la adopción por parte de los homosexuales, el torero José Padilla y una animalista... son algunos de los perfiles que se enfrentarán y dialogarán en el programa.

¿Somos muy cabezones los españoles? ¿Han dado su brazo a torcer los ciudadanos que han participado en La Línea Roja? "En el programa se parte de posiciones antagónicas y hay quien se reafirma en sus ideas, hay quien cambia de opinión y hay quien se queda con dudas", adelanta Cintora, que sin embargo deja claro que "hay determinados temas que polarizan mucho los puntos de vista y las opiniones y a veces es muy complicado llegar a puntos de encuentro".

"A veces nos encasquillamos en nuestra posición y no nos preocupamos por conocer lo que consideramos ajeno", reflexiona el periodista, que hace ver así lo positivo del ejercicio que se hace en este formato. "En La línea roja el protagonismo es para la gente de la calle", explica Jesús Cintora. "Dicen lo que piensan, y lo dicen a la cara de quien opina completamente distinto, jugando fuera de casa", resume el periodista.

En la primera entrega, la tauromaquia

La primera entrega de La línea roja abrirá el debate con un tema que genera enfervorecidos detractores y partidarios con, en principio, pocas posibilidades de encontrarse en un punto medio: la tauromaquia. Así, Laura acompañará a Jesús Cintora a Roquetes (Tarragona), para ver cómo se preparan las fiestas del Toro Embolao; visitará la ganadería de Victorino Martín, el cortijo, la dehesa y el tentadero para ver cómo viven los toros de lidia a lo largo de su crianza; y convivirá un día entero con el polémico torero Juan José Padilla, de actualidad por mostrar recientemente en el ruedo una bandera preconstitucional, en las horas previas a una corrida en Estepona.

Por su parte, Andrés se reunirá en plena fiesta de San Fermín con José Enrique, veterinario y presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia, quien le explicará el estrés que sufren los toros durante el encierro; irá a Grazalema (Cádiz), para ver uno de los festejos populares más antiguos del país acompañado por un miembro del PACMA (Partido Animalista) y finalmente acompañará al activista Óscar del Castillo a una protesta en la Puerta del Sol.