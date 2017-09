"El beneficio de la MotoGP para la promoción de Aragón es impagable", afirma el presidente de la Comunidad

"Tengo que resaltar fundamentalmente lo que significa como promoción de la propia Comunidad de Aragón. Es majestuoso que en este momento haya más de 100.000 personas aquí congregadas. Desde luego para la Comunidad es de un beneficio impagable el hecho de que nos puedan estar viendo 300 millones de televidentes a lo largo y ancho del mundo", ha remarcado en declaraciones a los medios de comunicación.

En este sentido, ha recordado que más de 100.000 personas han pasado por las instalaciones turolenses este fin de semana y que esta prueba del mundial de motociclismo llega a 369 millones de hogares. "El esfuerzo que se hace desde Aragón para que esta prueba tenga lugar aquí es un esfuerzo bien invertido, es un esfuerzo que produce beneficios en muchos aspectos para la zona", ha añadido.

Lambán ha asistido al Gran Premio acompañado de las consejeras de Economía y Empleo, Marta Gastón -también presidenta de Motorland-, y de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez. Allí, Lambán ha reiterado la apuesta decidida de su Ejecutivo por este proyecto estratégico para la provincia de Teruel y ha recordado que el Gran Premio de Aragón de MotoGP está garantizado hasta 2021.

"Venir aquí significa primero, disfrutar y segundo, ratificarse en el compromiso de seguir impulsando, de seguir apoyando desde el Gobierno de Aragón esta prueba que nos pone en el mundo del deporte, en el mundo global", ha subrayado.

Además, ha agradecido la labor de los organizadores; del nuevo gerente, Santiago Abad; de los trabajadores, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hacen posible que todo transcurra con normalidad y los miles de espectadores puedan disfrutar del evento. "La prueba del Gran Premio de Moto GP me parece un espectáculo absolutamente fascinante, de una potencia tremenda. Me parece un prodigio de buena organización, me parece un prodigio de transmitir la excitación que produce el motor".

OCTAVA EDICIÓN

La Moto GP es uno de los eventos más internacionales que se celebran en el circuito de Motorland, junto a las World Series de Renault y las Superbikes. En este caso, esta es la octava edición del Gran Premio Aragón y fue en la pasada cuando se batió récord de asistencia con 117.326 personas. En tres ocasiones, ha sido nombrado como mejor Gran Premio de la temporada.

Su repercusión internacional deja datos como su alcance hasta 369 millones de hogares, 450 periodistas acreditados y más de 90 señales de televisión. Este año, además,

se ha editado un cupón de la ONCE con motivo de este Gran Premio y del que se han repartido 5,5 millones.

El grueso de los profesionales que estarán trabajando directamente en el Gran Premio Movistar de Aragón lo conforman cerca de 4.000 personas empleadas por los equipos, la organización y Dorna. Por parte del circuito, el dispositivo humano está compuesto por cerca de 500 personas que trabajan en las gradas y zonas de público, taquillas, seguridad y accesos; 440 personas que conforman el grupo de comisarios de pista, personal de pit lane, secretaría y dirección de carrera y personal sanitario; casi 100 trabajadores destinados en las salas VIP, catering y tiendas de MotorLand; 30 trabajadores empleados en la sala de prensa, centro de acreditaciones y conductores del servicio de shuttle para los fotógrafos, y unas 100 personas que se ocupan de las funciones de mantenimiento, montaje, limpieza y señalización.

Además, tal y como se anunció desde la Junta de Seguridad, este año son 650 agentes de la Guardia Civil los que velan por la seguridad y el control del tráfico, a los que se suman otras 20 personas destinadas en el Centro de Coordinación Operativo (CECOR).

En su intervención ante los medios, el jefe del Ejecutivo ha abogado por seguir explorando fórmulas para que los retornos sean cada vez mayores y el coste para las arcas autonómicas vaya minorado. Además, ha apostado por aprovechar sinergias con el Parque Tecnológico TechnoPark para impulsar ambos proyectos y ha recordado que hay tres consejerías "volcadas" en impulsar el parque tecnológico (Economía, Educación y Universidad).

