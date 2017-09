González Veracruz: "Estas elecciones pueden decidir el destino de la Región de Murcia"

González Veracruz, que afronta la jornada "con la ilusión de haber realizado un buen trabajo colectivo y con el orgullo de ver todas las casas del pueblo abiertas", ha destacado la celebración de las Primarias socialistas, "porque es la primera vez que un partido político elige a su representante por la fórmula de un militante un voto".

Así, se ha mostrado segura de que, si en el PP hubiera urnas, "muy probablemente Fernando López Miras no sería presidente de la Comunidad".

La candidata cree que "tiene que se compatible la participación en la democracia interna con un partido fuerte y solvente, para que ser capaces de decir a los murcianos que estamos aquí mirando hacia ellos y no hacia nosotros. Y el sistema de doble vuelta favorece esa legitimidad".

Sobre lo que sucederá a partir de mañana, tras las elecciones, espera que "seamos capaz de cerrar el Congreso y que haya unidad, que seamos capaces de visualizar hacia fuera la fuerza que hay dentro, las ganas de cambio y de gobernar esta Región".

"No me atrevo a hacer un pronóstico sobre los resultados, soy y he sido muy prudente durante toda la campaña, porque creo que los tres candidatos partimos con las mismas posibilidades", ha subrayado.

