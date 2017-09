Cuartielles sostiene que desarrollar la tecnología en el ámbito educativo "no es costoso ni difícil"

El director del Laboratorio de Prototipado de la School of Arts and Communication de la Universidad de Malmö, ha señalado que la robótica no representa todo lo que se puede hacer con la tecnología y ha opinado que el conocimiento tiene que ser libre. De hecho, su propia creación, Arduino, es un sistema de programación libre con muy distintos usos que, según él mismo ha reconocido, se ha extendido por todos los países del mundo.

Cuartielles, que fue nombrado en 2016 Emprendedor Social de Ashoka por su compromiso social, ha incidido en la necesidad de que la tecnología sea accesible y, por tanto, útil para los docentes en su quehacer diario.

El aragonés ha sido el último de los cinco ponentes que ha participado en este primer encuentro de docentes para reflexionar sobre un nuevo modelo de docencia en las aulas del siglo XXI. La primera en participar fue María Acaso, líder en España y Latinoamérica de la Revolución Educativa (#rEDUvolution) y que compartió con los más de 1.400 asistentes su firme convencimiento de la necesidad de introducir las artes en las clases para contribuir al cambio metodológico. "La educación artística nos convoca a repensarla en un momento en el que los mundos visuales que nos rodean no paran de crecer y de hacerse cada vez más complejos", dijo Acaso durante su intervención.

Tras ella, César Bona, profesor aragonés nominado al Global Teacher Prize en 2014, se dirigió al auditorio para mostrar su experiencia, según la cual la empatía o la gestión de las emociones son tan importantes como los contenidos en un colegio. "El fin de la escuela es hacernos mejores individual y colectivamente. Somos seres sociales y lo que queramos para la sociedad debemos promoverlo en las escuelas", declaró Bona durante su exposición, en la que incidió en la idea de que a los alumnos y alumnas no hay que darles herramientas para el futuro, sino para el presente.

Esta mañana, ha abierto las ponencias el que fuera nombrado mejor profesor de Reino Unido Richard Gerver, partidario del uso de las nuevas tecnologías en las clases, pero no como el único recurso ni como sustituto de los docentes. "La innovación tiene que venir de lo que tú sabes, de lo que tú sientes, lo que tú quieres conseguir. La educación es sobre el desarrollo de seres humanos", ha señalado.

A mediodía ha sido el turno de David Johnson, que se ha subido al escenario del Palacio de Congresos de Zaragoza para animar a los asistentes a poner en práctica experiencias de aprendizaje cooperativo. El profesor de la Universidad de Minnesota, cofundador del Instituto de Aprendizaje Colaborativo, defiende un método de trabajo que comienza por aprender en grupo para ponerlo luego en práctica individualmente. "Esta es la mejor estrategia para los profesores, porque el objetivo del aprendizaje cooperativo es que cada miembro del grupo sea un individuo más fuerte", ha manifestado Johnson, quien es partidario de escuchar al estudiante cuando explica lo que está aprendiendo, independientemente de que dé una respuesta correcta.

PONENCIAS

Con la intervención de Cuartielles, se cierran las ponencias plenarias de este Congreso, organizado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y que fue inaugurado por la consejera Mayte Pérez, quien agradeció a los docentes su magnífica labor y los conminó a 'hackear' el sistema, buscando nuevas formas de hacer llegar los conocimientos a los alumnos y fomentar un cambio real en los centros.

Para clausurar esta cita, ha tenido lugar un debate moderado por César Bona donde alguno de los ponentes han respondido a las preguntas de los y las congresistas. Durante los dos días que ha durado este foro, más de 1.400 personas han pasado por el Palacio de Congresos de Zaragoza, donde también se han desarrollado actividades prácticas. Entre ellas, una yincana donde 300 escolares de 15 colegios mostraron sus proyectos de innovación educativa el viernes por la mañana o 14 tiempos de acción sobre distintas tendencias educativas que ya se imparten en colegios de todo el mundo, con la intención de fomentar su puesta en marcha.

