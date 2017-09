Una italiana de 40 años se ha casado consigo misma: "Ha sido un cuento de hadas"

Laura Mesi, una mujer italiana de 40 años, se convirtió hace unos días en la primera esposa soltera de Italia al contraer matrimonio consigo misma. Vestida de blanco, en una ceremonia con 70 invitados y con una tarta nupcial de cinco plantas, Mesi celebró su boda soñada en una granja en Vimercate en la que no había novio ni se le esperaba.

La italiana, que es entrenadora de fitness, tomó hace dos años esa decisión. Un paso que, según ha descrito ella misma en una entrevista con el Corriere della Sera, no surge de ninguna ruptura amorosa. "Tengo muchos amigos y una gran relación con los hombres. Simplemente entiendo que estoy bien conmigo misma", explica. "Ha sido un cuento de hadas, soñaba con ello", agrega.

"Hace dos años me di cuenta de que no tenía por qué estar soltera. Yo quería casarme. Pero sola. Conmigo misma", añade. La ceremonia, oficiada por un amigo suyo, no tiene ningún valor legal o religioso, aunque para la novia ha supuesto un paso importante: "Creo firmemente que cada uno de nosotros debe amarse primero a sí mismo. Puedes vivir un cuento de hadas sin el príncipe azul". Y después de la boda, llega luna de miel: en Egipto, y sola.

No es la primera vez que ocurre una boda de este tipo en Italia. El pasado mes de mayo, Nello Ruggiero se convirtió en el primer novio soltero en casarse en ese país al darse el "sí, quiero" en una ceremonia en Nápoles.