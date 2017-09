¿Tu primer viaje al extranjero? Todo lo que debes tener previsto

Ha empezado el otoño... pero eso no nos quita las ganas de viajar y conocer mundo. Cada vez más españoles viajan al extranjero; para muchos es la norma y no sólo en verano. Pero si eres de los que sale de España por primera vez necesitas planificarlo todo muy bien. Estos son los consejos que dan desde IMF Business School.



En el caso de salidas al exterior de España se recomienda suscribir un seguro de viaje para cubrir problemas médicos, consultar al médico sobre vacunas recomendadas y sobre todo si se viaja a países no seguros, es conveniente dejar los datos en la embajada de España o Consulado para ayudar a localizar al viajero en caso de emergencia.



Conviene dejar una copia del itinerario de viaje con alguien en casa Respecto a la documentación necesaria, se debe verificar la necesidad de visado, la validez del pasaporte, así como realizar fotocopias de éste, de póliza de seguro, cheques de viaje, visados y tarjetas de crédito.



Hay que asegurar que el pasaporte tenga una validez de al menos seis meses desde su fecha prevista de regreso a España. Algunos países negarán la entrada y algunas compañías aéreas no permiten a los pasajeros a bordo si su pasaporte no cumple con este requisito.



Sería muy conveniente dejar una copia de su itinerario de viaje con alguien en casa y mantener un contacto regular con amigos y familiares mientras se encuentra de viaje en el extranjero.



Asimismo se recomienda recopilar los documentos oficiales y complementarios del viaje (pasaporte, DNI, factura de pago de hoteles y transporte, así como los seguros contratados), además de los teléfonos esenciales de la Embajada de España y familiares en un documento que se subirá a la nube para protegerlos de cualquier pérdida y poder acceder a ellos en caso de necesidad.



En el destino se debe usar agua embotellada en la medida de lo posibleEn la preparación del viaje es conveniente invertir en una buena guía planificando adecuadamente itinerarios, desplazamientos y alojamientos. Así, como en un diccionario que ayude al viajero a aprender al menos unas cuantas frases en la lengua local.



Se recomienda también comprar un cinturón con monedero incorporado o forro para llevarlo bajo la ropa y colocar parte del dinero en cheques de viaje. Igualmente es fundamental tener una tarjeta de crédito que no esté cerca de superar su límite.



El viajero debe asegurarse de tener el teléfono móvil preparado para funcionar fuera de España, y tratar de no viajar solo en la medida de lo posible, no tomando medios de transporte que no sean oficiales.



En el destino se debe usar agua embotellada en la medida de lo posible evitando los puestos de comida callejera. Respecto a los medicamentos, si se viaja con medicamentos con receta, sería recomendable mantener el envase original. En algunos países pueden exigir un certificado médico traducido sobre la enfermedad.





