Si ves este código en tu tarjeta de embarque, prepárate para un control exhaustivo

Coger un avión para ir a Estados unidos puede suponer una odisea por enfrentarse a los duros controles que se establecen en los aueropuertos. Los usuarios de internet han compartido unas siglas que supondrán más vigilancia por parte de los agentes.

Si en la tarjeta de embarque figura el código 'SSSS', el pasajero tendrá que someterse a un minucioso control por parte de la seguridad, lo que conllevará, previsiblemente, retrasar el proceso de entrada por la puerta de embarque.

Según la información de Daily Mail, este tipo de controles son totalmente aleatorios, aunque comprar billetes solo de ida o pagar la tarjeta en efectivo podría aumentar las probabilidades de entrar en este código.

El portal informa de que el código fue introducido tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, pero a día de hoy muchos usuarios desconocen qué significa y lo comparten en redes sociales.

I'm still on the #ssss list so will be searched before getting on the plane. How many years now? https://t.co/OkPa2NLS9G #security #usa #tsa pic.twitter.com/CdFiuaTNVQ