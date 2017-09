C's pide al PSOE su abstención a los Presupuestos de 2018 por el "momento que vive España"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este viernes al PSOE que facilite la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018, aunque sea mediante una abstención, dado el momento de "inestabilidad" e "incertidumbre" fruto del conflicto independentista en Cataluña.

El Gobierno decidió ayer retrasar a la próxima semana la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos que tenía previsto tramitar este mismo viernes. Las dudas del PNV —que esperan ver la reacción del Gobierno ante el referéndum ilegal en Cataluña— dejan al Gobierno en una situación de minoría para aprobar las cuentas en un momento de alta tensión por las detenciones de altos cargos de la Generalitat acusados de organizar el pleibiscito.

No es momento de poner trabas a los PresupuestosTras el principio de acuerdo alcanzado entre el PP y Ciudadanos y, Rivera ha lanzado un mensaje al PSOE de Pedro Sánchez: "En un momento como éste que vive España, le pido que tenga capacidad de negociar los presupuestos y no volver al 'no es no'", ha afirmado.

Para Rivera, en un "momento de inestabilidad en que necesitamos certidumbres", en alusión al proceso independentista en Cataluña, como también ante una UE que pide "compromisos", a su juicio "no es momento de poner trabas a los Presupuestos", que "con una simple abstención (del PSOE) saldrían adelante".

No parece fácil que Ciudadanos consiga la abstención del PSOE, por cuanto los socialistas se sitúan lejos de la órbita presupuestaria del Gobierno. De hecho, ayer presentaron sus propios 'presupuestos alternativos'.

"El PNV acabará apoyando los presupuestos"

Con independencia de que el PSOE cambie su criterio, el presidente de UPN, Javier Esparza, cree que los nacionalistas vascos acabaran votando a favor de las cuentas, como ya hicieron con las de 2017 a cambio de beneficios en el cupo vasco. "No tengo duda de que el PNV terminará apoyando los Presupuestos para 2018", asegura el socio de los populares en Navarra, que lamenta que "alguien quiera aprovecharse políticamente de esto".

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la negociación es "difícil" porque están involucrados siete grupos parlamentarios. Siete de ellos con PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canarias, Nueva Canaria, UPN y Foro Asturias, que son los que apoyaron las cuentas de 2017. El ministro no ha explicado cuál es el octavo.

"No me consta que el PNV sea un escollo", ha asegurado Méndez de Vigo, pese a que la formación vasca reprochó ayer al Gobierno a través de Joseba Egibar, portavoz jeitzale en el Parlamento vasco, que hubiese "vulnerado" derechos en Cataluña y haya "pisoteado el principio democrático".

"Nos estamos esmerando en llegar a ese acuerdo y no contemplamos esa posibilidad (la prórroga de los Presupuestos), estamos cerca, pero necesitamos tiempo y estamos en plazo", ha aclarado.