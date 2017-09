El empresario que simuló besar a Teresa Rodríguez hizo la "broma" porque ella "es de Cádiz"

El exvocal de la Cámara de Comercio de Sevilla Manuel Muñoz Medina ha declarado este viernes como investigado tras ser denunciado por la Fiscalía por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2016, cuando se "abalanzó" sobre la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y simuló besarla,.

"Era una broma a una señora que es de Cádiz, si hubiera sido de Checoslovaquia, no se la gasto", ha asegurado Muñoz, que subraya que "en las chirigotas de Cádiz dicen muchísimas cosas, en relación por ejemplo a Su Majestad el Rey pero Su Majestad no se enfada y lo admite como una broma solamente".

El empresario ha declarado ante la juez de Instrucción número 11 de Sevilla tras dos intentos fallidos, pues en la primera ocasión se acogió a su derecho constitucional a no declarar porque no se encontraba en ese momento en condiciones por su enfermedad, y la segunda vez no compareció porque su abogado tenía que asistir a la misma hora a otro juicio.

Muñoz ha insistido en pedir "perdón" a Teresa Rodríguez "las veces que haga falta, porque se ha sentido ofendida". "Lo que diga la Justicia es lo que yo voy a acatar en todos los sentidos", ha añadido. "Es una broma, y si le tengo que pedir perdón personalmente otra vez, voy a Cádiz y se lo pido, no interpretaba que ella se pudiera ofender", ha puesto de manifiesto el empresario, que no obstante ha indicado que si él hubiera sido "el guardacoches de la Gran Plaza", no le hubieran llamado a declarar como investigado.

El abogado de Teresa Rodríguez, Luis de los Santos, ha explicado que, durante la declaración, el empresario "se ha declarado inocente" y "ha dicho que los hechos no han sucedido así, que su mano nunca llegó a tocar la boca de Teresa, que nunca llegó a empujarla, que allí no pasó nada y que fue una broma de mal gusto".

A juicio de Luis de los Santos, "aquí subyace, aparte de la broma, una cosa muy seria, y es que no podemos seguir tomándonos a broma este tipo de violencia sobre las mujeres", ya que se trata de "una cuestión pura y dura de machismo".

Según ha dicho, "Teresa Rodríguez se sintió humillada, vejada, y sigue sin comprender por qué en un acto público en el que va en representación de la soberanía popular de los andaluces, le ocurren este tipo de cosas", ya que "le ha sucedido por su condición de mujer, única y exclusivamente".

La instrucción de la causa se ha prorrogado otros seis meses, hasta el día 4 de marzo de 2018. Los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la libertad sexual o de atentado a la autoridad.

