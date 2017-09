Javier Calvo y Javier Ambrossi: "Lo que hizo Ángel Llácer en 'OT' es irrepetible"

Comenzaron como rostros de la pequeña pantalla. Javier Calvo era Fer, uno de los jóvenes protagonistas de Física o química. Javier Ambrossi ha pasado por series tan exitosas como El comisario, Sin tetas no hay paríso y Cuéntame. Sin embargo, el impulso definitivo a sus carreras les llegó, al mismo tiempo, como pareja, gracias al teatro. No sobre las tablas sino detrás del escenario, como escritores y directores de La llamada, un musical que lleva cuatro años en cartel y ha recibido más de una docena de premios.

Ahora, Los Javis, como se los conoce popularmente, dan un nuevo paso adelante en su carrera con la adaptación cinematográfica de su obra teatral. El próximo 29 de septiembre La llamada llegará a las salas de toda España con Macarena García, Anna Castillo, Belén Cuesta y Gracia Olayo a la cabeza.

La pareja, que se declara fan de las listas de 20minutos ("son totales, yo me meto mucho", asegura Javi Calvo), han hablado, alegres, entre bromas, con muy buen rollo y casi completando uno las frases del otro, sobre esta nueva aventura y otras que están por venir, como la próxima serie de Soy una pringada o su participación en Operación Triunfo como profesores de interpretación.

¿Cuántas veces les han preguntado por La llamada?

Javier Calvo: Yo creo que no hablo de otra cosa, jajaja.

Javier Ambrossi: Llevamos 4 años dedicados en cuerpo y alma a este proyecto. Es que nos ha dado muchas cosas. El cambio de vida que estábamos esperando nos lo ha dado La llamada.

JC: Yo lo siento como si fuera mi hija, mi bebé.

¿Cuál es la clave?, ¿por qué ha gustado tanto?

JA: Yo creo que es porque habla de cosas en las que creemos firmemente, no Dios ni la religión sino el discurso de respeto, de libertad, de tolerancia...

JC: El mensaje es "sigue tú camino, haz lo que te dé la gana y ve a por ello". Inspirador yo creo.

JA: Y yo creo que nos ha ayudado mucho también a nosotros. Tenemos mucha más fe en nosotros mismos.

Ha llegado incluso a hacerse una adaptación en México.

JA: Sí, la dirigimos nosotros también. Hace dos años que se estrenó.

JC: Con la hermana de Thalía, Laura Zapata.

JA: Es para verla. Y si todo va bien también se hará en Argentina, en Chile, en Uruguay... Pero bueno, de momento, la película...

Exacto, ¿cómo ha llegado la obra a convertirse en película?

JA: Nosotros queríamos que fuera una película y habíamos tenido algunas ofertas para hacerlo.

JC: Pero no fue hasta que llegó Enrique Lavigne, que es uno de los productores más increíbles de España, cuando de verdad sentimos que había una persona tan enamorada de la historia que podía hacer realidad esto de una manera muy acorde a nosotros, con total libertad y confianza. Así lo hizo y él cumplió este sueño.

¿Cómo fue el proceso de adaptación?

JC: Al principio, a la hora de escribir, la primera tendencia es la de cambiarlo todo, hacerlo muy cinematográfico y tal, pero nos dimos cuenta de que hay escenas que de principio a fin están muy bien escritas y que son largas. Pero también nos gusta cuando vemos una escena larga en el cine, tipo Woody Allen. Así que buscamos el equilibrio entre respetar muchos diálogos, que para mí son brillantes y chispeantes, y hacerlo cinematográfico.

JA: Para grabar lo que ya hicimos en el teatro, mejor no haces una película. Teníamos que encontrar qué es lo que podíamos contar nuevo sobre ese mismo tema y ahondar en qué momento estábamos como personas en ese momento, para hablar de nosotros, que es lo que creo que tienen que hacer todos los directores, ¿no? Hablar de uno a través de sus textos.

¿Qué "trucos" han utilizado para convertir la obra en película?

JA: Trucos ninguno, ir a favor de las virtudes que tiene. Por ejemplo, podíamos haber llenado todo de personajes y haber hecho un lío, pero nos pareció que la esencia es que son cuatro mujeres solas en un campamento. Hemos intentado hacer una peli sencilla, a pesar de que tiene números musicales, apariciones divinas, monjas y niñas.

JC: Y poner mucho corazón. Además, mostramos lo que no se ve en la obra de teatro.

JA: En la obra haces referencias a cosas que van a hacer o que han hecho y aquí las vamos a ver. Por ejemplo, ellas se escapan a un concierto, que en la obra de teatro está en tu imaginación, y aquí ves que se escapan, ves la actuación, ves a Henry Méndez... y oye, ves un primer plano de los personajes, que en el teatro todo es un plano general amplísimo.

JC: La cámara está muy cerca de las actrices. Esto es poque en el teatro estábamos tan lejos que aquí queríamos estar muy cerca.

¿No les parece que los secundarios dejan con ganas de más?

JC: Hay algún que otro robaescenas, ¿verdad?

JA: Soy una pringada está fantástica, María Isabel Díaz, Secun... Son geniales todos.

Bueno, Soy una pringada sí tendrá su propia serie, dirigida por vosotos.

JC: Sí, sí, y va a ser maravillosa. Soy una pringada: la serie va a mostrar a la persona detrás del personaje, vamos a ver qué pasa cuando esta mujer se lava la cara.

JA: Es una chica maravillosa. La gente se va a sorprender. Es muy buena actriz, muy buena directora y muy buena escribiendo, que es más de lo que la gente ve. Yo creo que puede hacer una serie generacional muy tipo Girls.

El reparto de La llamada está formado por veteranos de la obra, ¿por qué ellas?

JA: Macarena porque la obra se escribió para ella. Ella es María y creo que no hace falta explicar mucho para creerte que la viene a ver Dios, ¿no? Tiene esa belleza y esa luz, una chica muy especial... Anna porque nos enamoró desde el día que vino a los ensayos. Belén... es que también se escribió el papel para ella.

JC: Sí, Belén es como nuestra actriz fetiche, nuestra musa.

JA: Es nuestra María Barranco (risas). Y luego García Olayo... Es que para mí fue el reparto emblemático, el que enamoró al público, el que estuvo más tiempo...

¿Cómo han vivido ella este salto al cine?

JA: Pues como si fueran ellas las directoras, yo creo, como si fuera su película, que es la verdad.

JC: Tú date cuenta de que ellas sienten que este proyecto lo han conseguido ellas también. Gracias a ellas estamos donde estamos. Gracias a ellas hemos hecho la película y yo creo que cuando la ves sientes eso, se respira eso, que es algo importante para quien está haciéndola, que no lo están haciendo de pasada o con desgana. Es muy especial para ellas.

JA: Ellas han vivido desde el principio todo el proceso, desde que se escribió, el proceso de financiación, de adaptación del guion...

Y también está Richard Collins Moore en el papel de Dios, el único que ha hecho ese personaje en la obra. ¿Eso quiere decir que solo hay un dios?

JC: Somos monoteístas en 'La llamada' (risas).

Una de las cosas que les caracteriza es el humor, que no es el típico de las comedias españolas.

JC: Yo creo que es un humor que no se hace mucho pero que sí está muy arraigado en España, es un humor muy nuestro. Hacemos un humor con cosas que no se usan pero que existen en este país.

JA: No hacemos humor de chistes y de gags, hacemos humor de situaciones y de personajes, con los que te identificas.

JC: Hacemos humor con la forma de hablar del personaje.

JA: Te preguntas: "¿por qué hace gracia esto?". No lo sé, pero es que me hace mucha gracia.

JC: Hoy, por ejemplo, hemos visto a una mujer de seguridad en el Ayuntamiento y se estaba echando gloss en los labios, y ya eso nos da risa. Estaba muy seria y echándose gloss rosa chicle. No es un chiste, simplemente es divertido.

A: España es increíble.

Tenemos un compromiso total con los chicos que vayan a entrar en 'Operación Triunfo'Y ahora otro proyecto, OT 2017, ¿cómo se sienten?

JC: Pues muy bien, yo es que estoy muy contento. Tengo muchas ganas de vivir esa experiencia y de hacer algo importante con ello, que sea importante sobre todo para los chicos y también para nostros.

JA: Que sea una experiencia transformadora para nostros. Tenemos un compromiso total con los chicos que vayan a entrar. Me apetece muchísimo conocerlos y no nos planteamos ser nada "numereros" ni nada "show", que también tendrá que tener, porque es lo que es, pero nos lo planteamos como un compromiso con ellos. A ver qué podemos aprender los unos de los otros.

¿Tienen ya alguna idea de cómo va a ser vuestro trabajo como profesores de interpretación?

JC: Dirigiremos como dirigimos a Macarena haciendo Step by step, o a Belén haciendo Estoy alegre o a Richard haciendo I will always love you.

JA: Tomaremos una canción como si fuera una escena, la analizaremos e intentaremos ayudar a los chicos a contar algo personal a través de esa letra.

¿Sienten la presión de ser los sucesores de Ángel Llácer?

JC: No, porque me encanta, me gusta tanto lo que ha hecho y me parece tan irrepetible que estoy supertranquilo. Además, como somos dos, es otra cosa.

¿Echan de menos su trabajo como actores?

JA: No, yo nada en absoluto.

JC: Bueno, ahora vamos a volver a estar frente a las cámara.

JA: A ver qué tal llevamos lo de volver a dar la cara. Pero yo no lo echo de menos. Es que me encanta acompañar a los actores en su proceso. Me encanta, me apasiona, y creo que se nos da bien. Estoy disfrutando mucho de conocerme a mí mismo, de mejorar... No sé, no tengo esa ambición, yo creo que se me ha ido muriendo un poco. He encontrado lo que realmente quería hacer en la vida.

Actores en series, La llamada, la webserie Paquita Salas, Operación Triunfo... Su carrera es heterogénea.

JC: Nosotros lo que queremos es dar una imagen muy completa, muy 360 como diría Paquita, que te hago un OT, que te dirijo una peli, que te hago un pregón en el Orgullo... Quiero hacer las cosas que a mí me gustan sin pensar "ay, ¿cómo se verá esto?". Lo hacemos todo, lo hacemos y ya vemos (la frase de las chicas de La llamada).

JA: Que lo tenemos tatuado en la piel por algo (muestran sendos tatuajes en los antebrazos).