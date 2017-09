Luisa Sobral abre el Cartagena Jazz Festival, que trae en su 37 edición a Michael Nyman, Zenet y Roberto Fonseca

Las entradas y los abonos para todo el festival (55 euros) ya están a la venta en las taquillas del Auditorio El Batel y Nuevo Teatro Circo, sedes del festival, y en la web 'www.jazzcartagena.es'.

Sobral viene seis años después a presentar su cuarto álbum 'Luisa', grabado bajo la tutela del productor californiano Joe Henry. Tras ella se subirá al escenario Dee Dee Bridgewater, una de las vocalistas con mayor nombre de la escena actual, una de las divas del jazz vocal femenino.

Por su parte, Steve Gadd es uno de los bateristas más influyentes de la música contemporánea, considerado como unos de los diez mejores baterías del mundo.

En Cartagena, estos dos genios harán, el 10 de noviembre, un repertorio que repasará la obra conjunta de ambos artistas, que acumula años de trayectoria. Vendrán acompañados por Lionel Loueke a la guitarra, Steven Wilson en saxo y flautas, Carlitos Del Puerto en bajo y Luisito Quintero en percusión.

Un día después será el turno para Jay Jay Johanson y José James. Han pasado casi 20 años desde que el cantante y compositor sueco Jay Jay Johanson se diera a conocer, y sigue teniendo una facilidad innata para las melodías, una voz que acaricia y unas composiciones llenas de embriagadores y sugerentes ritmos que elevan sus canciones de lo sutil a lo sublime.

Viene al Cartagena Jazz Festival a presentar su último disco Looking Glass II. Tras él será el turno de José James, uno de los cantantes mimados del festival. Sus proyectos son acogidos con gran éxito cada vez que el de Minneapolis viene a Cartagena.

En esta ocasión presentará su último trabajo 'Love in a Time of Madness', disco donde apuesta por un sonido luminoso y por momentos bailable, plagado de ritmos urbanos mezclados con soul.

Posiblemente Maria Arnal i Marcel Bagés sean la revelación musical más importante de este 2017 en España junto a Rosalía. Estarán el 17 de noviembre y tras ellos se subirá al escenario del Nuevo Teatro Circo la pianista, compositora y vocalista brasileña, Eliane Elias.

El 18 de noviembre será el turno para Cyrille Aimée y Concha Buika. La francesa se ha convertido en una de las nuevas voces que ha iluminado el panorama jazzístico de los últimos años con su naturalidad, frescura y personalidad. Se presenta por primera vez en Cartagena con su último disco 'Let's Get Lost', donde Aimée mostrará su gran versatilidad. Por su parte, Concha Buika vuelve a la ciudad portuaria y lo hace con 'Para mí', su último trabajo donde demuestra de nuevo que le sobra talento y pedigrí.

Vuelve Michael Nyman el día 24 acompañado de su banda y para celebrar sus 40 años en la música. Responsable de la aplicación del término minimalismo por primera vez en la música y creador de la icónica banda sonora de El Piano, Nyman se mantiene entre los iconos musicales más fascinantes de nuestro tiempo.

Noche de ritmo en la clausura del festival, el sábado 25 de noviembre, con Zenet y Roberto Fonseca. Zenet viene a Cartagena a presentar 'Si sucede, conviene'. Tras él será el turno del pianista cubano Roberto Fonseca que viene a presentar Abuc.

Además, todos los sábados de noviembre, a las 12.30 horas, 'Jazz Callejero' en la plaza del Icue, con los conciertos gratuitos de Traffic Jam, GRRR, Bantastic Fand y Big Band Groove In. Y el programa 'Off Jazz' con Funkystep and The Sey Sister y Santiago Campillo Trio en Sala Tántalo, Antonio Arias de Lagartija Nick con Dr. Montañéz y Carte Noire en Sala en Sala Mr. Witt, Maxi Caballero Trio en El Cuervo, Sara Zamora en El Soldadito de Plomo y Fambio Miano Quartet en el hall de El Batel.

