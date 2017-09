Ciudadanos preguntará al Principado por medidas de control a la expansión de la especie invasora 'plumero de la pampa'

"La proliferación de Especies Exóticas Invasoras, tanto de flora como de fauna, constituye una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, y es un problema medioambiental preocupante, ya que dichas especies tienen un comportamiento invasor que facilita su expansión, a la vez que dificulta su control", ha manifestado García en nota de prensa.

Asimismo, remarca la preocupación por dicha especie que "en los últimos años se ha extendido a lo largo de taludes y de montes relacionados con infraestructuras viarias y terrenos industriales, además de por praderas y tierras de labor".

Desde Ciudadanos apuntan a información de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales para remarcar que "estaba previsto llevar a cabo en 2016 actuaciones de control de especies exóticas invasoras en espacios cuya gestión se encuentre entre las competencias de la Consejería, así como elaborar una estrategia de lucha contra las especies invasoras", No obstante, el portavoz de la formación naranja incide en que por el momento no se ha concretado. "A día de hoy, no tenemos noticias", afirma.

