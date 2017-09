Netflix estrena su nuevo documental sobre Lady Gaga, 'Gaga: Five foot two'

La plataforma de streaming Netflix estrena este viernes 22 de septiembre a las 9.01 horas el documental dedicado a la cantante Lady Gaga, en el que muestra su lado más íntimo.

Bajo la dirección de Chris Moukarbel, creador del vídeo que hablaba sobre el grafitero Banksy -Banksy Does New York-, el documental Gaga: Five foot two mostrará a la persona que se esconde tras los estrafalarios trajes de Lady Gaga en lugares en los que el público no está acostumbrado a verla: fuera de los escenarios.

El documental, original de Netflix, tratará los momentos más delicados que la artista experimentó a lo largo de un año de viaje (relaciones personales tormentosas y problemas de salud) acompañada por las cámaras.

Este estreno llega solo unos días después de que se hicieran públicos los problemas de salud de la cantante, que sufre fibromialgia, por los que ha tenido que cancelar varios conciertos de su gira europea, entre ellos los de Barcelona, hasta el año que viene.