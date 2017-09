Guillén pide "consenso" para reformar la ley de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

Así se ha pronunciado en una comparecencia ante el pleno de las Cortes autonómicas, solicitada por Podemos, en la que ha opinado que la propuesta de modificación formulada por Podemos y que se va a debatir en el Parlamento "habla desde la perspectiva laboral", pero "no desde la de los titulares" del servicio.

A su entender, "primero nos tenemos que poner de acuerdo sobre el modelo", si se opta por un servicio gestionado por el Gobierno de Aragón, que "sería lo óptimo, pero que tendría un coste importante", o por un sistema mixto de bomberos profesionales y voluntarios y en el que el Ejecutivo se encargue de la coordinación.

Guillén ha apostado por "primero solucionar los problemas actuales" de ese sistema mixto "y después estudiar si el Gobierno de Aragón puede asumir el servicio propio", para advertir de que la isócrona de 35 minutos "es imposible de cumplir" porque eso requería crear parques por todo el territorio, algo que ahora se fija en un decreto y que la propuesta de Podemos eleva a rango de ley.

El consejero ha dicho a Podemos que "el catastrofismo nunca conduce a ninguna cosa positiva" y ha reclamado "defender el interés general, no algunos particulares", para asegurar que en esta materia "estamos avanzando bastante", este año se han quemado menos hectáreas y "la actuación de los servicios de extinción de incendios de Aragón ha sido modélica".

También ha indicado que se está terminando el borrador del temario básico para el acceso a la profesión, este otoño concluyen o tendrán lugar varios cursos de formación y va a tener lugar una reunión con los jefes de servicio, así como con la comisión de coordinación, que se celebrará en noviembre.

Además, van a volver a presentar una modificación presupuestaria de más de 10 millones de euros "para aumentar el personal en la provincia de Huesca" con el objetivo de "tener parques y subparques dotados de personal con mandos y perfectamente coordinados", una iniciativa que no se aprobó en las Cortes por el voto contrario de Podemos por lo que ahora "de ustedes dependerán arreglar el problema".

MÁS PROFESIONALES

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha manifestado que "hacen falta muchos más profesionales" para cubrir los actuales parques de bomberos, para criticar decisiones que pretenden "quitar efectivos de un lado para ponerlos en otro, rompiendo ambos servicios" y ha exigido cumplir la ley actual porque es la que está en vigor.

Asimismo, ha dicho que la provincia de Huesca "es la peor de España" en cuando a cobertura de este servicio por bomberos profesionales, que están apoyados por voluntarios "que cobran ilegalmente porque lo hacen de dos Administraciones" y ha advertido de que "se está quedando gente por el camino".

El diputado del PP Fernando González ha manifestado que "nadie asume la competencia en muchos puntos de la provincia de Huesca" y ha preguntado al consejero Guillén si "no cree necesario saber quién la tiene" y si "permitiría esto en educación o sanidad", para considerar que el debate para modificar la ley actual tiene que lograr un "consenso definitivo" para lo que "este grupo está dispuesto a dejarse pelos en la gatera" y trabajar "con seriedad y rigor".

El parlamentario del PSOE Darío Villagrasa ha pedido "ser objetivos y honesto" con propuestas "alejadas del titular" y con esta finalidad ha dicho que se han mantenido "32 reuniones con el colectivos para plantear las enmiendas a la propuesta de modificación de Podemos, no solo con profesionales", sino también con quienes viven en el territorio y son titulares de la competencia, para coincidir en que para que la ley "sea un éxito, tiene que partir del consenso".

AMBICIOSA

La diputada del Partido Aragonés, Lucía Guillén, ha considerado que la actual ley "no sería mala, sino fuera los incumplimientos", para reconocer que "quizá sea demasiado ambiciosa", pero en los dos años y cuatro meses de legislatura actual "no se ha sabido mejorar esta situación", con una cifra de bombero por habitante "muy lejos" de lo recomendado por la Unión Europea, "sin academia de formación, ni servicio autonómico y sin garantizar los 35 minutos como tiempo máximo de intervención" lo que hace que "no se da el servicio correctamente especialmente en la provincia de Huesca".

El parlamentario de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, ha comentado que en lo que va de legislatura ya se podía haber intentado modificar una ley que "lleva sin cumplirse desde el momento de su aprobación" y ha pedido hacer un texto "lo más adecuado posible, que sea factible" y permita "prestar servicio" y tener en cuenta las reivindicaciones "de los bomberos profesionales".

La diputada de CHA, Carmen Martínez, que ha intervenido por el grupo mixto, ha sostenido que si bien "no nos gusta la ley actual", se producen incendios y emergencias y "hay que intervenir" con lo que hay. "Todos sabemos lo que está ocurriendo en los parques de bomberos, pero los titulares son los que son", y mientras tanto Podemos "no quieren que haya un convenio para contratar a bomberos en la provincia de Huesca".

