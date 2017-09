Hortensia Herrero comprará 'La Pamela' de Valdés para que València la instale en La Marina

La escultura La Pamela ha sido finalmente la elegida por los valencianos y visitantes de la Exposición de Manolo Valdés para quedarse en València. Después de casi tres meses de votaciones y tras 41.538 votos totales recibidos, la Fundación Hortensia Herrero adquirirá esa majestuosa escultura para cedérsela para siempre a la ciudad de València.

La Pamela es una escultura monumental elaborada en su totalidad en aluminio. Tiene unas medidas de 436 x 730 x 650 cm. y un peso de 4.150 kilos. La pieza permanecerá en la Ciutat de les Arts i les Ciències hasta el próximo 10 de diciembre junto a las otras cinco Cabezas de Manolo Valdés. Ese día serán desmontadas todas y La Pamela será trasladada a su nueva ubicación: La Marina de València.

La escultura ganadora tiene un coste de 1,7 millones de euros y ha superado holgadamente, "desde la primera semana de concurso", a sus competidoras. Completan el podio las creaciones de Valdés Mariposas, con 10.703 votos, y La mariposa, con 7.996 votos; y quedan por detrás La diadema, La doble imagen y Los aretes.

"Yo quería que los valencianos y visitantes me ayudaran a elegir la pieza que se iba a quedar en la ciudad. Estoy muy contenta. Todas son preciosas, pero pienso que la cabeza con la pamela es muy sobria, elegante. Pensando en el entorno en el que se a terminar quedando, La Marina de València, es la pieza que más pega", explicó la presidenta de la Fundación Hortensia Herrero, quien añadió que han elegido "una peana para que luzca con todo su esplendor, igual que aquí, y que se mimetice con el entorno”.

Hortensia Herrero explicó también que la de Manolo Valdés no será última exposición temporal que la Fundación que preside traiga a la ciudad de València: "Me va a dar mucha pena cuando se retire esta exposición, pero para paliar un poco esa tristeza, os podemos anunciar que en el 2018 vamos a traer otra exposición temporal a la ciudad. Estamos barajando varias opciones y aún no tenemos cerrado el artista que expondrá, lo comunicaremos en cuanto lo sepamos".

La Pamela ha recibido 12.855 de los más de 41.500 votos que ha recibido la Exposición de Manolo Valdés. Ya desde la primera semana se destacó como la favorita de los valencianos y visitantes de la Ciutat de les Arts i les Ciències y esa tendencia se ha terminado confirmando con el paso de las semanas de forma destacada.

El director de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Enrique Vidal, se refirió al interesante diálogo que mantienen las seis piezas monumentales con la arquitectura que la acoge: "Es un placer tener esta exposición monumental y ver cómo dialogan, a través de sus obras, las creaciones de Manolo Valdés y de Santiago Calatrava. Esto no se ha terminado aún, aún quedan meses por delante para seguir disfrutando de este espectáculo. Hasta el 10 de diciembre seguirán las seis cabezas en el lago de la Ciutat de les Arts i les Ciències y animo a todo el mundo a que siga viniendo como lo han hecho hasta ahora, ya que hemos detectado una enorme afluencia coincidiendo con esta muestra".

Por último, Ramon Marrades, director estratégico de La Marina de València, habló de la nueva y definitiva ubicación de la escultura ganadora: "Es un día muy feliz. Le doy las gracias a Hortensia Herrero y a su fundación por comprar una escultura para la ciudad y decidir ubicarla en La Marina de València, un espacio de cara al mar". Marrades recordó que es un lugar muy querido por el artista de La Pamela: "A Manolo Valdés le preguntaron cuál era su sitio favorito de Nueva York y Valencia. De Nueva York dijo Central Park y de Valencia, dijo que era el mar, él se identificaba con él. Nos parece una fantástica simbiosis que esta escultura acabe finalmente allí. Estará, además, en una gran plaza que sufrirá una gran transformación y que bautizaremos como la Plaza del Agua".

Esta exposición temporal, que seguirá instalada hasta el 10 de diciembre en la CIutat de les Arts i les Ciències, cuenta con las seis esculturas que compusieron la muestra en París. Para esta exposición, Valdés ha creado unas grandes cabezas cuyos tocados están compuestos por muy diversos motivos como pueden ser mariposas, formas geométricas o una pamela. Y es que Valdés toma la inspiración de los objetos que le rodean y los incorpora a unas obras que beben de la tradición de la pintura española y de la historia del arte en general.

