Las Cortes dan el visto bueno al 76 por ciento de las propuestas de resolución

Se han aprobado las 28 del PSOE, cinco propias y 23 con el Grupo Mixto. Los socialistas han abogado por proteger a agricultores y ganaderos, impulsar el Parque de Ordesa y Monte Perdido, aprovechando el centenario y reunir la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del Agua y mantener la actividad de la Central Térmica de Andorra.

La cámara ha aprobado las siete propuestas de CHA, con medidas como poner en marcha el denominado Tren-tram, mantener la actividad de la central térmica de Andorra y activar la Directriz de Política Demográfica.

El PP ha visto aprobadas 149 de propuestas, una de ellas relativa a la creación de un 'Programa fiscal de retorno rural' para realizar desgravaciones fiscales a familias que emprendan una actividad económica y se asienten en pequeños municipios.

El Pleno ha dado luz verde a 165 iniciativas de Podemos, que abordan asuntos como la libre sindicación en la Guardia Civil y la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

De este grupo ha rechazado propuestas como las reprobaciones, a iniciativas de Podemos, de la "instrumentalización" por parte del presidente Javier Lambán, de "los espacios institucionales para objetivos ajenos al interés de todos los aragoneses" y de los consejeros de Hacienda, Fernando Gimeno; Economía, Marta Gastón; Ciudadanía, María Victoria Broto; y Desarrollo Rural, Joaquín Olona.

Han superado la votación 88 propuestas del PAR, una de ellas contraria a cualquier trasvase entre cuentas y otras favorables a la protección de los espacios naturales y la creación de regadíos.

Las Cortes han aprobado 115 de Cs, de un total de 140, entre otras todas las que atañen a la regeneración, como las que piden la supresión de aforamientos y abogan por la limitación de mandatos. De IU han salido adelante 32, relativas a la defensa de los servicios públicos y la elaboración de un proyecto de ley para impulsar las entidades locales, y se han rechazado ocho, entre estas últimas la supresión del Impuesto de Contaminación Ambiental.

FRACASO

La portavoz del Grupo Popular, Mar Vaquero ha proclamado el "fracaso" del "presunto modelo" de gobierno de Javier Lambán Lambán, aseverando que "el del PP es el único con el que avanza Aragón" porque es "un modelo para todos los aragoneses", no solo para la izquierda. Así, Lambán "ha sido incapaz de encontrar un rumbo para Aragón" y en lugar de haber "lagunas de gestión" hay "océanos".

Ha apostado por "una sociedad justa que no dependa de burocracia, ayudas ni subvenciones, que dependa de las oportunidades que reconozcamos a los aragoneses".

La portavoz ha advertido al Ejecutivo de que "no somos un juguete ni el comodín de la llamada, del 50 por ciento ni del público", es decir, que "el Gobierno no va a jugar con el PP, como sus socios", en alusión a Podemos.

"Si con su modelo no son capaces de atender las necesidades de los aragoneses, renuncien a él y no presuman de un modelo que continuamente se revela como un modelo de fracaso", ha espetado Vaquero.

Para afrontar el reto de la despoblación "hace falta tener estabilidad, proyecto político y modelo", ha dicho Vaquero, quien ha defendido una propuesta de resolución en este sentido.

Para el medio rural, el PP propone estimular la creación de empresas y garantizar los servicios esenciales para promover la "prosperidad", con medidas como la concesión de ayudas a las familias que quieran desarrollar una actividad económica.

También ha recomendado confeccionar un programa fiscal de retorno rural minimizando el "carácter confiscatorio" de las políticas del Gobierno y desgravar las actividades vinculadas a los ámbitos sanitario, educativo y de derechos sociales.

El PP propugna un "pacto social de la educación" poniendo a los alumnos en el centro y estableciendo un plan de infraestructuras. Ha hecho notar que aún no han comenzado las obras de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz.

DESÁNIMO

La portavoz adjunta del PAR, María Herrero, ha expuesto que "Aragón está paralizado por este Gobierno" y cunden el "desánimo" y la "desconfianza". Ha destacado "la cantidad de promesas que no se han cumplido".

Herrero ha expresado que la deuda pública sigue aumentando, no se han aprobado leyes "de enjundia", no se ha recuperado ningún servicio público y la renta social básica "va a ser no sabemos qué". Ha pedido "propuestas ilusionantes" en materia de economía y no subir los impuestos. También, una mayor vertebración del territorio y una apuesta por la agricultura y la ganadería.

En representación de Cs, el portavoz adjunto, Javier Martínez ha preguntado al presidente Javier Lambán "si le va a dar tiempo" a recuperar los derechos sociales y ha considerado que el Ejecutivo se ha instalado "en la comodidad", planteando que "Aragón es un auténtico caos".

"Nunca existió un proyecto más allá de su propia supervivencia", ha dicho Martínez, poniendo de relieve el "cortoplacismo" del Ejecutivo y la carencia de modelo. Ha acusado al Ejecutivo de "gastar y gastar más cada año" sin que las familias ingresen más y ha preguntado si los ciudadanos han de pagar "su fiesta". Ha aludido a la "amistad" del Gobierno con Podemos, que "se empieza a volver peligrosa para Aragón"

Ha defendido "un Aragón de oportunidades, con solidez institucional y con unos servicios públicos en consonancia con lo que cuestan", así como un modelo de financiación autonómica en el que Aragón "no salga perdiendo".

FRENO DE MANO

Desde Podemos, Román Sierra ha alertado de la "degradación social y económica" y ha criticado la "experiencia de freno de mano" que ha atribuido al Ejecutivo PSOE-CHA, "un barco a la deriva".

En materia económica, "se han destruido muchos más puestos de trabajo de lo que las cifras de desempleo han recogido", ha dicho Sierra, llamando la atención sobre el desempleo femenino y la brecha salarial, así como los accidentes laborales, animando a combatir la precariedad.

El diputado de Podemos ha exigido una "garantía real de los derechos ciudadanos", una defensa "clara" del modelo público educativo reduciendo los conciertos.

POLÍTICAS SOCIALES

La parlamentaria del PSOE, Pilimar Zamora, ha afirmado que el Ejecutivo "ha hecho sus deberes", en alusión expresa a la recuperación de los servicios públicos y derechos "que vimos recortados" en la anterior legislatura, cuando el Gobierno PP-PAR implementó una política "nefasta" por ser "cercenadora de derechos y oportunidades" para los aragoneses.

"Tenemos un Gobierno preocupado y trabajando por la igualdad, el medio ambiente, la innovación y una distribución más justa de la riqueza", ha manifestado Zamora.

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha trasladado su sintonía con "un Aragón como sujeto político que se sabe reivindicar y defender sus derechos", con "verdadera" autonomía financiera y con la vocación de conseguir mayores cotas de autogobierno, lo que incluye el reconocimiento de los derechos históricos.

"No podemos permitir que los Presupuestos Generales del Estado no miren a Aragón", ha expresado, y ha resaltado medidas como "un ferrocarril del siglo XXI", el impulso del eje Cantábrico-Mediterráneo, el reconocimiento de Teruel como zona escasamente poblada, cambiar la política hidrológica y "aragonesizar Aragón", así como luchar contra la violencia machista.

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha apoyado la fiscalidad progresiva, el cambio de modelo productivo, la educación pública y gratuita, la supresión de los conciertos educativos, garantizar los derechos y libertades, prohibir las corridas de toros, firmar un pacto contra la violencia machista e introducir cláusulas sociales en los contratos públicos.

