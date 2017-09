Los alcaldes de Reus y Torredembarra no declaran ante el fiscal por el 1-O

El alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), y el de Torredembarra, Eduard Rovira (ERC) se han acogido este jueves a su derecho a no declarar ante el fiscal por su apoyo al 1-O.

Más de un centenar de personas han arropado a Pellicer a la entrada de la Audiencia Provincial de Tarragona, han cantado "Els Segadors" y han coreado consignas a favor de votar el 1 de octubre.

La comparecencia de Pellicer ante el fiscal ha sido rápida y el propio alcalde ha explicado a la salida que "he firmado el acta y ya está; entiendo que hay un proceso judicial abierto y me he acogido a mi derecho a no declarar". "Lo que tenemos que hacer los alcaldes es estar al lado de los ciudadanos", ha asegurado.

Pellicer ha manifestado que "defenderemos las instituciones y los principios democráticos que las rigen" y ha prometido que "el pueblo me tendrá a su lado siempre, y ahora más que nunca."

Entre los concentrados a las puertas de la Audiencia Provincial de Tarragona figuraban el alcalde de Valls y diputado del PDeCAT, Albert Batet, citado ayer a declarar por la Fiscalía Superior de Cataluña al estar aforado.

También el alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, se ha acogido a su derecho a no declarar, de igual forma que los alcaldes del Pallars, Tremp, les Borges Blaques i de Juneda, Amposta, Olot que estaban citados este jueves.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.