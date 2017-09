Pedro Pascal, sobre su pasado en Madrid: "Yo era gogó"

El actor chileno Pedro Pascal, conocido espcialmente por su interpretación del príncipe Oberyn Martell en la serie de televisión Juego de tronos, y del agente de la DEA Javier Peña en Narcos, confesó este miércoles en El hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3 TV, que se enamoró de Madrid cuando estuvo viviendo en la ciudad en el pasado, durante una temporada en la que trabajó de noche como gogó.

"¿Salías por la noche?", le preguntó Motos, tras marcarse ambos un baile en el estudio. "Sí, tenía trabajo en la noche", respondió el actor. "Yo era gogó", añadió. "Qué pena que no tengo una foto, yo, con el pelo plateado, un jersey [camiseta] de fútbol, snickers de plataforma... Pero todo con ropa", aclaró. "Me pagaban en pesos, por eso casi me quedé", añadió.

Pascal estuvo presentando su última película, Kingsman: El círculo de oro, que se estrena el próximo 22 de septiembre. Se trata de la secuela de Kingsman: servicio secreto (2014), el filme dirigido por Matthew Vaugh, que recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo.

Con respecto a su participación en Narcos, el actor admitió que la serie de Netflix ha sido "muy importante" en su vida: "Fueron tres temporadas rodadas en Colombia, al ser yo el único de los tres protagonistas que ha tenido que volver en la última. Ha sido interesante porque lo he encontrado totalmente nuevo", dijo.

"La gente desconoce el cártel de Cali porque estaban muy implantados en la sociedad. Por el lado de la DEA era mucho más difícil que luchar contra un rey", señaló, añadiendo que encontró la tercera temporada "mucho más interesante". "Me gustó más", dijo.

Y en cuanto a su papel en Juego de tronos, con el que se dio a conocer entre el gran público, Pablo Pascal comentó la muerte de su personaje: "En el casting ya sabía que iba a morir, pero no cómo. Te dicen que muere de una manera muy honorable, y que solo me quedaría una temporada, pero no cómo ni cuándo".