Cientos de gallegos protestan contra las detenciones y apoyan el referéndum, con gritos contra el "fascismo"

Cientos de gallegos han salido a la calle este miércoles y han participado en actos de protesta en las siete ciudades contra las detenciones de varios cargos del Govern de en Cataluña en un operativo contra la organización del referéndum, al tiempo que han manifestado su apoyo a la cita del 1 de octubre.

Esta protestas, convocadas por la plataforma Galiza com Catalunya, se han celebrado en la Comunidad bajo el lema conjunto de 'Fascismo nunca máis' y en ellas se ha reivindicado el "derecho a decidir" del pueblo catalán.

En Santiago, en torno a un millar de personas ha participado en una protesta que ha comenzado como concentración en la Praza do Toural, pero se ha convertido en una marcha que ha transcurrido por Porta Faxeira, Rúa da Senra, Praza de Galicia y de vuelta al punto de partida.

La protesta ha obligado a cortar el tráfico en varias calles con retenciones y colas de decenas de coches, pero no hubo otro tipo de incidentes.

La manifestación ha discurrido bajo el lema 'Galiza com Catalunya', entre gritos de "Democracia" y "Votarem". También se han podido leer carteles con lemas como 'Votar non é delito' o 'Franco no ha muerto'.

Entre los asistentes, entre otros, se encontraban el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, de Compostela Aberta; los históricos dirigentes nacionalistas Xosé Manuel Beiras y Camilo Nogueira; así como diputados del BNG como Luis Bará y de En Marea como Luca Chao y Marcos Cal.

VIGO Y A CORUÑA

En Vigo, cientos de personas, entre ellos representantes de BNG, En Marea, CIG y Galiza Nova, entre otros, se han concentrado junto a la farola de Urzaiz para trasladar su apoyo al pueblo catalán.

En la concentración, se han visto pancartas y carteles con lemas como 'Galiza con Catalunya' y 'Votar non é delito'. Asimismo, se han entonado diversas consignas como 'Non, non, non ao Estado de Excepción', 'Galiza, Cataluña, soliderariedade', y 'O referendo é democracia'.

En declaraciones a Europa Press, la vicepresidenta del Parlamento, Eva Solla, que ha acudido como representante de En Marea y de IU, ha remarcado que "los problemas políticos solo pueden resolverse por la vía del diálogo".

En esta línea, ha insistido en que, independientemente de la posición política que tenga cada uno sobre el modelo de Estado, es "inasumible" la "represión" del Gobierno central "contra el derecho a votar".

Por su parte, el portavoz en Vigo del BNG, Serafín Otero, ha denunciado la "injusticia" que se comete con "este atentado contra el Estado de la democracia". "Es inconcebible que no se permita al pueblo decidir", ha sentenciado.

En A Coruña, participaron en la concentración unas 200 personas, con la presencia de diputados de En Marea, así como concejales de Marea Atlántica y del BNG.

Además de gritos como "Fascismo nunca máis", se ha reivindicado "el derecho a decidir" y se ha cargado contra la "represión" en otras proclamas. Al igual que en el resto de ciudades, no hubo incidentes reseñables, si bien dos furgones y varios agentes vigilaron la concentración.

RESTO DE CIUDADES

En el resto de las siete ciudades también se han registrado concentraciones. En la de Pontevedra, por ejemplo, participaron en torno a 150 personas, y se corearon lemas como "Estado español, Estado fascista" o "Democracia es decidir".

Participaron en la misma el alcalde, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, así como otros representantes de BNG, Galiza Nova y CIG, entre otras organizaciones. El acto ha finalizado con la lectura de un manifiesto en el que se ha cargado contra "la falsa Transición apuntalada por el franquismo".

En el polo opuesto, además, en Pontevedra circuló por redes sociales la convocatoria de un evento "a favor de la unidad de España" también para este jueves.

Mientras, al igual que en Ferrol y Ourense, en Lugo han salido a la calle decenas de personas -más de un centenar en el caso de la ciudad de las murallas-. Entre los asistentes estaba el portavoz de En Marea, Luís Villares, quien ha alertado de que se está produciendo "un recorte de libertades públicas".

La protesta en la ciudad de las murallas transcurrió también sin incidentes.

NUEVOS ACTOS SOBRE EL 1-O

Al margen de la manifestación convocada para la víspera del 1-O en la capital gallega y de otros eventos que ya han tenido lugar, en la comunidad se están organizando más actos sobre el referéndum.

Por ejemplo, bajo el rótulo común del referéndum y el derecho a decidir, el club de opinión Foro Cívico anuncia para el próximo día 28 un debate que girará en torno a las expectativas suscitadas por esta cita y los condicionantes a su desarrollo. El acto está previsto en el paraninfo de la Universidade da Coruña a partir de las 20,00 horas.

Por otra parte, otros dirigentes como la eurodiputada Lídia Senra (AGEe) han ratificado su apoyo al referéndum.

En concreto, Senra ha firmado un posicionamiento colectivo emitido por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica condenando las detenciones y "violencia represiva" del Estado español.

