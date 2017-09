Rajoy: "Reclamo a la Generalitat que cese en sus actos ilegales"

El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho este miércoles una declaración institucional en la que ha reclamado a los responsables de la Generalitat que "cesen en sus actuaciones ilegales, que abandonen sus propósitos".

En una comparecencia tras la operación llevada a cabo este miércoles contra la organización del referéndum de 1-O, el presidente ha hecho el llamamiento a los responsables del Govern para que "vuelvan a la legalidad".

"No sigan adelante, no tienen ninguna legitimidad, regresen a la ley y a la democracia", ha dicho Rajoy en una comparecencia en la Moncloa, en la que ha insistido en que no renunciará a ninguno de los instrumentos del Estado de derecho para "evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos".

"Saben que este referéndum no se puede celebrar, nunca fue legal, ni legítimo, ahora es una quimera imposible", ha dicho.

"Si les importa la tranquilidad de la mayoría de los catalanes, renuncien a esta escalada de ilegalidad y desobediencia", ha agregado.

En su mensaje, en el que no ha admitido preguntas de los periodistas, el presidente ha recordado sus reuniones por la mañana a los líderes de PSOE y de Cs, Pedro Sánchez y Albert Rivera, quienes han respaldado el operativo en Cataluña. Ha señalado que no interpreta este respaldo como apoyo al Gobierno, sino a los intereses de España.

También ha hecho un llamado "a quienes aprovechan el órdago independentista para generar inestavbilidad en las calles". "Tendrán que responder ante los españoles de su deslealtad", ha indicado.