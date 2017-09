Filmoteca de la Región se convierte por primera vez en una de las sedes del festival 'Directed by Women Spain'

Estas jornadas de cine con recorrido en ciudades como Madrid y Barcelona aterriza este viernes y sábado en la Filmoteca de la Región con la proyección de 29 cortometrajes inéditos de directoras nacionales e internacionales en cuatro sesiones, además de la película 'La Novia', de Paula Ortiz, que obtuvo 12 nominaciones en los Goya en 2016 (entre ellas, la de Mejor Dirección).

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta López-Briones, ha destacado que "gracias a la colaboración entre los organizadores del festival, la Consejería de Cultura y también el espacio de emprendimiento Factoría Cultural Murcia, con sede en el Centro Párraga, este año el público murciano podrá disfrutar de un certamen único que muestra la variedad de cortometrajes y propuestas audiovisuales dentro del cine realizado por mujeres, quienes, lamentablemente, siguen encontrándose con más trabas para acceder a la industria".

Los cortometrajes que se proyectarán en Murcia durante esta semana en las sesiones programadas han sido seleccionados de entre los más de 250 trabajos recibidos en la convocatoria de esta edición.

Desde su nacimiento, en 2015, casi 1.000 espectadores ya han disfrutado de las 61 películas que ya forman parte del catálogo del festival. Con un promedio de unos trescientos trabajos presentados en cada edición (el 90 por ciento de cortometrajes), 'Directed by Women Spain' no cuenta con secciones ni categorías y tampoco tiene premios ni distinciones.

"Se trata de un festival no competitivo que se caracteriza por la

diversidad técnica y temática de los cortos y películas programados y, especialmente, por ser un espacio de encuentro y plataforma de promoción para el cine dirigido por mujeres", añade López-Briones.

La responsable del ICA ha recordado, asimismo, que "la Filmoteca de la Región, al igual que el resto de espacios de la Consejería, es un centro siempre abierto a todo tipo de propuestas que contribuyan a dar visibilidad al cine que habitualmente no llega a las salas comerciales a pesar de su calidad y a la cultura menos comercial".

'Directed by Women Spain' acercará el formato del cortometraje a la ciudad de Murcia con un variado programa que reúne 29 cortometrajes de todos los géneros: documental (11), animación (5), drama (4), comedia (3), experimental (3), tragicomedia (2) y ciencia ficción (1). Se proyectarán cinco sesiones de cortos, además de la película 'La Novia', cuyo pase será el viernes a las 22.00 horas.

La entrada para cada sesión de cortometrajes (viernes 22, a las 19.00 y 20.30 horas, y sábado 23, a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas), así como para la proyección de 'La Novia', tendrá un coste de 2,5 euros, el precio habitual de la Filmoteca de la Región.

'Directed by Women Spain' es un proyecto fundado y dirigido por la Plataforma Cultural By Women y recibe el apoyo del movimiento internacional Directed by Women y de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.

