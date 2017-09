Santisteve alude al diálogo al aceptar la propuesta de Podemos de acoger la Asamblea este domingo

"Anoche me llamó Iglesias para ver si Zaragoza pudiera acoger un espacio de dialogo sobre la consulta y el referéndum catalán y nosotros estamos dispuestos a facilitarlo porque estamos abiertos al diálogo y todo lo que sea contribuir en tender puentes es fundamental", ha relatado el alcalde.

Ante la posibilidad de que este acto sea en un espacio municipal, Santisteve ha dicho que "si el Ayuntamiento puede cederlo se hará y sino en otro lado, pero se intentará que sea en Zaragoza".

Tras esta petición de Iglesias, el alcalde ha estimado que "no hay mucho más que hablar" al entender que es una "iniciativa nueva" a la que se han sumado fuerzas políticas como el PNV y ha considerado que "hay que estar unidos en esa vía".

La petición inicial que le traslada

Iglesias era para un aforo de unas 200 personas, pero ha informado de que "ahora van por las 400 o 600 personas" por lo que en fechas previas a las fiestas del Pilar "no es fácil aportar espacios".

En rueda de prensa, ha subrayado que "si se respeta el derecho a la legalidad el ayuntamiento está dispuesto en defender el derecho de reunión y de expresión". "Estamos en la tesis de defensa a ultranza de los derechos fundamentales de la Constitución", ha enfatizado

"El tema de Cataluña preocupa porque afecta a la institucionalidad y porque se hacen las cosas muy mal por el partido responsable de los recortes en derechos sociales", en referencia al PP y también a la extinta CiU. Por ello ha indicado que "ante este choque de trenes no vamos a consentir que sea un atentado al pluralismo político por no encontrar un espacio de diálogo a los que no se pueden expresar en Cataluña y no vamos a consentir que el PP no de lecciones de legalidad"

Santisteve ha expuesto que "el derecho a decidir está muy bien" y por eso apoya el acto convocado por IU-Podemos, ya que es "abrir una vía para evitar lo que pueda ocurrir el 2 de octubre porque se puede hablar de consulta y de derecho a decidir. La posición está clara: negociación pactada para un referéndum pactado con garantías democráticas".

Ha citado los referéndum de Quebec y Escocia porque "son dos ejemplos claros para aprender de ellos" al opinar que "la vía centralista está abocada ala fracaso".

A su parecer, la situación actual "solo retroalimenta a unos u otros en la liquidación del sistema democrático y en la institucionalidad".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.