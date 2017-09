Unidos Podemos dice que Cataluña responderá "como un solo pueblo" a la ofensiva del PP

El grupo parlamentario de Unidos Podemos convocó este miércoles una concentración en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados en protesta por "la escalada de represión en Cataluña por parte del Partido Popular" y "para rechazar la detención de adversarios políticos".

La concentración estuvo encabezada por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acompañado de la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, y el diputado de En Comú Podem, Xavier Domènech. Todos ellos portaban carteles con el lema "detenciones no, democracia sí".

En la mañana de este miércoles, la Guardia Civil detuvo a doce altos cargos de la Generalitat en un amplio dispositivo en Barcelona en busca de documentación relacionada con el referéndum del 1-O, y realizó además numerosos registros para recopilar pruebas e indicios con los que impedir que se celebre.

Montero consideró, en declaraciones a los medios, que el PP está "comandando una escalada antidemocrática" y una "ofensiva contra las libertades fundamentales". "Queremos democracia, ejercer nuestras libertades, y esta ofensiva antidemocrática del PP va a encontrar enfrente a la mayoría de fuerzas", pronosticó.

La portavoz, que celebró que este martes no se aprobase una proposición no de ley de Ciudadanos en apoyo al Gobierno frente al 1-O –fue rechazada con los votos del PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas–, agregó: "No queremos presos políticos en ningún lugar del mundo, tampoco en Cataluña".

Domènech, por su parte, sostuvo que este es "uno de los momentos más graves de la historia de la democracia" por cuanto se han "roto" pactos "básicos" que tienen su origen en la transición, se ha detenido a altos cargos y se ha "intervenido el autogobierno de Cataluña".

"Este Gobierno está bordeando la ilegalidad y está inhabilitado para presentarse como solución al conflicto", agregó el diputado catalán, que vaticinó que "Cataluña va a responder como un solo pueblo ante las agresiones" antidemocráticas del Gobierno del PP.

Horas antes de la concentración, en el Pleno de la Cámara baja, el propio Xavier Domènech reprochó al Gobierno que haya abierto una "guerra preventiva" contra Cataluña, que comparó con lo que hiciera el presidente del Gobierno José María Aznar en Irak.

Domènech acusó al Ejecutivo de utilizar recursos para perseguir adversarios políticos, aplicar "por la puerta de atrás" el artículo 155 de la Constitución y de no tener más estrategia que el "inmovilismo" que practica Mariano Rajoy, a quien calificó como el "peor presidente de la democracia".

Finalmente, denunció que el Gobierno está cada día más "inhabilitado", y agregó: "Los vamos a echar y nos vamos a movilizar como nunca contra ustedes". "Esto ya no va de independentistas y no independentistas, sino de una mayoría que quiere la autodeterminación", zanjó.