Montoro avanza que el gasto social aumentará en los Presupuestos de 2018 para el Estado y las CC.AA

Así lo ha asegurado ante la pregunta de la diputada socialista Adriana Lastra, que durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno del Congreso le ha preguntado a Montoro si el Ejecutivo tiene intención de revertir en los próximos Presupuestos "los recortes en derechos y prestaciones sociales que han impuesto desde que llegaron al Gobierno".

Lejos de anunciar una próxima reversión del recorte del gasto, el ministro ha replicado a Lastra que estas inversiones ya habían sido recuperadas, comparando las cifras presupuestarias de 2017 y las de hace diez años, antes de la crisis.

Así, ha aseverado que en 2017 el gasto comprometido para Educación supera en 1.000 millones de euros al del pasado año y en 2.300 millones más que en 2007, mientras que en las partidas dedicadas a Sanidad la diferencia alcanza 1.500 millones más que en 2016 y casi 8.000 millones más que hace diez años.

En el gasto dedicado a prestaciones sociales para desempleados, personas dependientes y pensionistas, Montoro ha asegurado que el Presupuesto de 2017 recoge una subida de 4.300 millones más que el año anterior y 54.000 millones más que en 2007. Todo ello, ha subrayado el ministro, con una población de medio millón de personas menos.

"¿Me quiere decir su señoría dónde están los recortes en prestaciones sociales en relación al último gobierno socialista?", ha preguntado el ministro, dirigiéndose a Lastra.

EL PSOE YA AVANZA SU OPOSICIÓN A LAS CUENTAS

Por su parte, la diputada socialista ha recordado en el Congreso que el propio presidente Mariano Rajoy se presentó a las elecciones generales de 2011 "asegurando que no iba a tocar ni la Sanidad, ni la Educación, ni las pensiones". "Un año después había hecho recortes en las tres áreas", ha criticado.

A renglón seguido, ha enumerado alguna de las medidas que implicaron la aminoración del gasto, como la aplicación del copago farmacéutico, la reducción de las prestaciones por desempleo, la reducción de las becas y el aumento de las tasas universitarias, la paralización de la Ley de Dependencia o la reforma laboral.

"En estos cinco años lo que ha hecho es crear más desigualdad, menos protección social y enormes pérdidas del Estado del Bienestar", ha resumido la ministra, que ha recordado que para la adopción de estas medidas, el Gobierno se justificaba en la crisis económica. "Ahora se evidencia que no era la crisis, sino su modelo ideológico que nos llevaba a la protección social al mismo tiempo que protegían a los defraudadores y a las grandes empresas", ha abundado.

Por ello, Lastra ha pedido al Gobierno que tome una decisión: "O vamos a una salida de la crisis justa y equilibrada para todos o como plantean ustedes, de bajos salarios y precarización", ha dicho, reclamando una reforma fiscal para aumentar los ingresos de las arcas públicas y revertir "los derechos perdidos y el Estado de Bienestar perdido".

"Creemos sinceramente que no va a ser así y que su modelo de salida es que la mitad del país quede en el olvido. Frente a eso, le anuncio que no va a encontrar al PSOE. Queremos salir al mismo tiempo de la crisis", ha concluido su intervención Lastra.

"UNA OBVIEDAD POLÍTICA, REPLICA EL MINISTRO

En su réplica, Montoro ha dicho que el anuncio de que el PSOE no otorgará su apoyo para sacar adelante las cuentas no le sorprende: "Acaba de decir lo que es una obviedad política. Pues lo siento", ha dicho el ministro, que aun así ha reiterado que el Gobierno "lo que hace es tender la mano a todos los grupos políticos, y desde luego al PSOE".

A renglón seguido, ha atacado la postura del primer grupo de la oposición. "No me extraña, porque en esta situación, con crecimiento económico que permite que se creen medio millón de puestos de trabajo y que cada año haya más protección social, el PSOE no ha contribuido en nada. No han apoyado ni un solo Presupuesto", ha dicho.

