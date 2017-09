Todos los grupos salvo Ciudadanos y ERC apoyan la comisión territorial del PSOE

El PSOE recabó este martes en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados el respaldo de la mayoría de grupos para que se ponga en marcha la comisión de estudio y diálogo sobre el modelo territorial que propuso hace dos semanas. PP, Unidos Podemos, PDeCAT y PNV apoyaron esa iniciativa.

Los socialistas registraron la petición en la Cámara baja el pasado 7 de septiembre, después de que su secretario general, Pedro Sánchez, apuntase unos días antes la necesidad de activar un foro para "evaluar" y "modernizar" el actual Estado de las autonomías como primer paso para lograr un nuevo encaje para Cataluña.

La pasada semana la Mesa del Congreso de los Diputados –donde están representados únicamente PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos– dio por unanimidad su visto bueno inicial a que se cree el órgano, y este martes los grupos estaban llamados a fijar su posición en la Junta de Portavoces, donde todos ellos tienen voz.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, afirmó minutos después de concluir la Junta de Portavoces que "todas las fuerzas con la excepción de ERC" habían informado "favorablemente" sobre la creación de esa comisión, que tiene por objeto "crear una mesa de diálogo para dar una salida a la situación en Cataluña".

Robles subrayó que "junto con las medidas judiciales" es "imprescindible el diálogo" para abordar la cuestión catalana y el "diseño territorial". "El hecho de que todas las fuerzas políticas se hayan mostrado favorables a esa comisión es un éxito de la democracia en se conjunto", dijo la socialista, que remarcó el "sentido abierto" del foro de diálogo que plantean los socialistas.

Ciudadanos se desmarca

Pese a que los socialistas afirmaron en un primer momento que Ciudadanos también apoyaba la creación de esa comisión, el presidente del partido naranja, Albert Rivera, dijo en una intervención ante su grupo parlamentario que sus diputados no van a estar en esa comisión porque no van a participar de "pasteleos" con aquellos que están dando un "golpe a la democracia", en referencia al PDeCAT.

Fuentes de Ciudadanos insistieron en que no apoyarán la creación de esa comisión. "Rivera lo ha explicado claramente en su intervención en el grupo y Juan Carlos Girauta [portavoz de Ciudadanos en el Congreso], en la Junta de Portavoces, no se ha pronunciado a favor de su creación", agregaron.

El voto de Ciudadanos no es decisivo para que se cree el foro propuesto por el PSOE. La Mesa del Congreso es la que, previsiblemente la semana que viene, tomará la decisión. Salvo cambios de última hora, PP, PSOE y Unidos Podemos votarán a favor. Esos tres grupos suman siete de los nueve votos del órgano de Gobierno de la Cámara baja.

Apoyo mayoritario

Los representantes del resto del grupos, en cambio, sí se mostraron a favor de la comisión territorial del PSOE. Rafael Hernando, portavoz del PP, aseguró que su partido la apoya, aunque la desvinculó del referéndum previsto para el 1 de octubre en Cataluña. Hernando opinó que se trata de algo "mucho más profundo", para analizar el "conjunto del funcionamiento" del Estado de las autonomías.

Xavier Domènech, diputado de En Comú Podem, manifestó que Unidos Podemos apoyará la comisión, si bien afeó a los socialistas que no respaldaran una iniciativa muy similar de Unidos Podemos en enero. "En ese momento el PSOE no la veía clara y ahora presenta la suya. Le damos apoyo, pero empieza a ser un poco preocupante que el PSOE coja propuestas nuestras que están bien y, en vez de apoyar las nuestras, pida apoyo a las suyas", advirtió.

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, reiteró que su partido participará en la comisión propuesta por el PSOE porque "sólo desde el diálogo" se puede encontrar una "solución" para la cuestión catalana, mientras Aitor Esteban, portavoz del PNV, apuntó que "el diálogo es necesario" para dar solución a un "problema político" y, si bien mostró su "discrepancia" con el "planteamiento" del PSOE –que a su juicio pretende una "reflexión genérica" sobre el Estado de las autonomías–, afirmó que su grupo está "a favor" de la comisión.

Gabriel Rufián, de ERC, sostuvo que es "absurdo" crear una "comisión de estudio de no sé qué", pero a renglón seguido consideró que sería "indigno" no dar pie a un foro de diálogo. "Nos abstendremos", resumió, pese a que en la Junta no se celebró una votación como tal. El diputado independentista, eso sí, dejó claro que su partido no asistirá a ese foro.

Marian Beitialarrangoitia, de EH Bildu, subrayó por último que "crear una comisión" de diálogo es positivo, si bien consideró que el punto de partida de la que propone el PSOE es "estéril", porque mantiene que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no contempla el derecho de autodeterminación.

El calendario hasta el 1-O

La Junta tenía, en el trámite de este martes, un papel meramente consultivo. Es decir: no determinaba si la comisión puede crearse o no, sino que simplemente permitió que se debatiera el asunto y que todos los grupos dejaran clara su posición, a diferencia de lo que sucede en la Mesa, donde los grupos catalanes y vascos no tienen presencia.

Ahora el asunto volverá a la Mesa, en principio la semana viene, donde tendrá lugar la votación definitiva para que el órgano eche a andar. Si, como todo parece indicar, los grupos vuelven a darle luz verde, se abrirá un paso para que cada partido elabore un listado de los expertos que quiere citar.

Una vez elaborado esa relación de ponentes, la presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP), determinará la fecha de la sesión constitutiva de la comisión. La potestad de fijar la data es exclusivamente de Pastor. Teniendo en cuenta todos los plazos, se da por seguro que será después del 1-O cuando se ponga en marcha.