El PSOE exige al Gobierno que aclare si aplicará el artículo 155 para frenar el referéndum

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, exigió este martes al Gobierno de Mariano Rajoy que explique a los ciudadanos si va a recurrir al artículo 155 de la Constitución —que permite suspender total o parcialmente competencias autonómicas— para frenar la celebración del referéndum en Cataluña, convocado para el 1 de octubre y suspendido por el Tribunal Constitucional.

Imágenes 1 Foto

En declaraciones a los medios en la Cámara baja, Robles señaló que es el Gobierno quien "tiene la responsabilidad" y "quien tiene que explicar lo que va a hacer". "Pido al Gobierno que diga lo que va a hacer, ya está bien, que diga si va a aplicar o no el 155", subrayó la portavoz parlamentaria socialista, que recalcó que la aplicación de ese artículo es "competencia exclusiva del Gobierno de la nación".

Robles salió así al paso de las preguntas de los periodistas, que se interesaron por la posición del PSOE ante una hipotética aplicación del 155. "El PSOE no está en el Gobierno (...). Lo que no debería hacer [el Gobierno] es esconderse detrás de las togas y pasar la patata caliente al PSOE. El PSOE va a defender la legalidad, pero la responsabilidad es del Gobierno. Si decide acudir al 155, entonces el PSOE se pronunciará", replicó.

Este lunes, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, señaló que los socialistas no ven "deseable" aplicar el artículo 155 para frenar el referéndum, aunque no lo descartó por completo: "No sabemos las circunstancias que se van a producir, y por tanto, pronunciarnos de manera categórica sería imprudente, vamos a esperar, a ver qué circunstancias se producen, y a la luz de esas circunstancias tomar una decisión", dijo.

Robles también fue crítica con el inmovilismo del Gobierno con respecto al independentismo en Cataluña. Criticó que el Ejecutivo no ha hecho "nada durante tres años" más que "judicializar" la escalada independentista y que, por tanto, insista en "esconderse detrás de la togas". "El Gobierno no ha puesto encima de la mesa ninguna medida formal más allá de ir al Tribunal Constitucional", censuró.