Virgili defiende la emisión del debate de la FSA por su "interés" y plantea fijar criterio en TPA para futuros procesos

Además, dada la polémica inesperada por Virgili, el director del ente ha planteado establecer el criterio de actuación de la TPA para futuros debates que puedan celebrarse en procesos internos de los partidos, así como su papel en elecciones autonómicas o generales.

En este sentido, durante su comparecencia en la comisión de control del ente público de comunicación y en respuesta a Podemos e IU, ha avanzado que trasladará la propuesta al Consejo de Administración. Igualmente, ha apuntado que tomó personalmente la "decisión última" de emitir el debate al entender que era parte del "funcionamiento ordinario" de la cadena.

Virgili incidió en que ya ha dado al Consejo "las explicaciones correspondientes". No obstante, reconoció, a preguntas de Foro, que podría haber planteado el asunto antes de la emisión y lo tendrá presente a futuro.

Con todo, Antonio Virgili ha argumentado que el interés del debate lo evidencia la amplia cobertura informativa del conjunto de medios de Asturias, destacando también que TVE no recibió críticas en el Congreso por haber emitido el debate entre los candidatos a la Secretaría General del PSOE por el canal 24 horas. "No debe extrañar, por tanto, que se retransmita el debate entre candidatos", añadió, remarcando que la TPA no organizó el debate sino que se limitó a coger la señal de satélite, con un coste de transporte de 350 euros.

Sin embargo, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons le pidió que no le tenga "por tonto", asegurando haber recibido "muchas quejas" de ciudadanos molestos por la retransmisión en directo del debate de las primarias de la FSA. Asimismo, puso en duda que la decisión obedeciera a criterios informativos o de interés general y no a peticiones por parte del Gobierno del Principado o del PSOE.

"La actuación en este tema es de una temeridad y gravedad extrema", le dijo el parlamentario del PP, afirmando que "nunca" un medio público se puede poner "a disposición de un partido". Asimismo, exigió a Virgili que no compare la primera cadena de la TPA con medios privados o con el 24 horas de TVE, que es "tercer canal". De este modo, sostiene que debería haber convocado un consejo extraordinario.

LOS PUESTOS DIRECTIVOS FUERON PARA "LOS MEJORES"

Por otra parte, Antonio Virgili también informó en comisión sobre el nombramiento de varios puestos directivos en el seno de la RTPA, afirmando que el proceso de selección cumplió "escrupulosamente" la legalidad. "Los mejores candidatos están ocupando los puestos de dirección", ha aseverado.

Virgili, que ha reiterado que "se han elegido las mejores personas posibles para cada uno de los puestos", considera que el proceso cumplió con los principios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, ha defendido que la TPA tiene un comité de dirección "muy preparado, muy potente y muy capaz".

En respuesta a Podemos sobre la formación y la experiencia profesional de los seleccionados para las direcciones de Antena y Medios Digitales, Antonio Virgili argumentó que la titulación requerida para la dirección de Informativos es "clara", mientras que para Antena y Medios Digitales puede ser "diversa" por lo que no se pidió "una titulación especifica sobre una materia concreta".

Asimismo, dijo a la comisión que los seleccionados para ambos puestos acreditaron la experiencia exigida con documentación que se encuentra en el expediente del proceso.

Por su parte, Podemos recriminó que se exija menos requisitos de titulación "a los directivos que a los empleados de la casa", al tiempo que instó a que sea una comisión la que evalúe las candidaturas de futuras convocatorias para "no depender de discrecionalidad del director".

Desde el PP, además, han incidido en que el procedimiento se hizo "al revés", pidiendo informes a la Administración al cierre del proceso y no antes de publicar la convocatoria; mientras que Foro apuntó que el segundo informe, una vez subsanados errores, fue favorable y considera que no hay motivo para "poner en cuestión" a los tres directivos seleccionados por un método "válido en derecho".

Para IU el procedimiento ha sido legal, advirtiendo a otros grupos parlamentarios de que "la caza de brujas corresponde a otras épocas"; y desde Ciudadanos no han querido entrar en el debate dando por buenas las explicaciones, al igual que el PSOE.

El tercer asunto abordado en la comisión fue la situación en que se encuentra la RTPA en relación con el presunto fraude en materia de derechos de autor, conocido como la 'rueda de las televisiones'. Virgili fue tajante al asegurar que el ente de comunicación autonómico no participó de "nada irregular".

"Todo se hizo conforme a norma y legalidad", ha dicho Virgili, señalando que si la TPA resulta perjudicada en el proceso judicial, que se encuentra bajo secreto de sumario, se reserva la posibilidad de emprender "acciones legales en defensa del ente y los autores asturianos".

Consulta aquí más noticias de Asturias.