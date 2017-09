ProyectAragón rinde homenaje a Bigas Luna y reivindica la Comunidad "como lugar de cine"

La directora del Servicio Cultural de Fundación CAI, Olga Julián, el director general de Cultura del consistorio, Saúl Esclarín, y la directora de la Muestra, Vicky Calavia, han presentado en rueda de prensa la programación de esta edición que abrirá este jueves, 21 de septiembre, el largometraje documental 'BigasxBigas'.

De esta forma, el evento comienza este año con un homenaje a Bigas Luna, dado que "parte de su familia era de Aragón", su segunda mujer, Celia Orós, también es de Zaragoza y "él ha estado siempre muy vinculado" a esta Comunidad, ha apuntado Calavia.

Bigas Luna eligió los Monegros para rodar en 1992 la película 'Jamón, jamón', de la que se cumple su 25 aniversario, que se convirtió en un "hito" por ser una cinta "atrevida" y que impulsó la carrera de sus protagonistas, Javier Bardem, Penélope Cruz y Jordi Mollà.

Además, el cineasta "fue quien se atrevió a cambiar de sitio la Virgen del Pilar en la Ofrenda de Flores", separándola de la fachada del templo para situarla en el centro de la plaza y en una estructura mucho mayor, y en 2008 ayudó a reflotar el cabaret El Plata, junto a su dueña Joaquina Laguna, ha rememorado Calavia.

Por todo ello, la muestra dedica este año su sesión inaugural al director y proyectará el largometraje documental 'BigasxBigas', dirigido por Bigas Luna y Santiago Garrido Rua. La sesión tendrá lugar este jueves, día 21, a las 19.30 horas, en la sala CAI Luzán de Zaragoza, con entrada libre. El acto contará con la presencia de Celia Orós y concluirá con la puesta en escena de 'El hada encantada', un espectáculo de luz y sonido a cargo del artista y coreógrafo zaragozano Yago de Mateo.

Asimismo, de forma previa, este miércoles el ciclo de la Universidad de Zaragoza, 'La Buena Estrella', también dedicará su sesión a 'Bigas Luna. La fiesta de la vida', con la intervención de Celia Orós; Vicky Calavia; el periodista Luis Alegre; la actriz Verónica Echegui, que Luna descubrió en 'Yo soy la Juani'; el actor aragonés Chema Mazo, que interpretó al padre del personaje de Penélope Cruz en 'Jamón, jamón'; y el director del Festival de Cine de Valladolid SEMINCI y autor de un libro sobre 'Jamón, jamón', el periodista Javier Angulo. Será a las 20.00 horas en el Aula Magna del Paraninfo.

LUGAR DE CINE

Vicky Calavia ha resaltado que el objetivo principal de esta muestra es "reivindicar Aragón como lugar de cine, de localización y de rodajes". En este punto, ha estimado que "el audiovisual aragonés siempre está bien" y es "brillante" y ha agradecido el impulso que se le ha dado al sector desde las instituciones aragonesas -con herramientas como la Film Commission-, Aragón TV y los festivales de cine que dan "visibilidad" a los trabajos de los creadores de la Comunidad.

En los últimos años, además, la Comunidad ha sido escenario de rodajes nacionales e internacionales, que también benefician al sector dado que "el 30 por ciento" del presupuesto de estas producciones se queda en el territorio y permite dar a conocer la región más allá de sus fronteras.

Desde la primera película rodada en Aragón que se conserva, 'Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza' (1896),

son "más de 300 largometrajes rodados en Aragón". En esta tierra "siempre se ha rodado mucho", ha recalcado Calavia.

ProyectAragón se desarrollará en varios puntos de la capital aragonesa hasta marzo. Las sesiones de la sección principal se celebrarán en la Sala CAI Luzán, en el Paseo de la Independencia de Zaragoza, a las 19.30 horas, con entrada libre.

El calendario de la sección oficial se completa hasta noviembre con la presentación del proyecto de recreación cinematográfica 'La Almunia. Se Rueda!', en torno a la figura del director Florián Rey y su film 'Nobleza baturra', el 19 de octubre; y el falso documental 'Análisis de sangre azul', codirigido por la zaragozana Blanca Torres y Gabriel Velázquez, el 23 de noviembre.

OTRAS ACTIVIDADES

ProyectAragón dará a conocer el proyecto europeo Film-Set, el 27 de septiembre en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, que pretende promover una ruta turística temática sobre cine europeo; y se presentará la exposición 'LUV-A', de Jorge Isla, del 28 de septiembre al 10 de noviembre, en la Galería Antonia Puyó.

También se presentará el proyecto de animación 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', de Salvador Simó, el 16 de noviembre en el Centro de Historias; el documental sobre Paco Martínez Soria 'El precio de la risa', de Gabriel Lechón y Pablo Ureña, el 12 de diciembre en ese mismo lugar; el libro 'Lejos de aquí', de Eduardo Fombuena, el 16 de diciembre en Librería Antígona; y se homenajeará a Ramón Perdiguer, el 15 de marzo en el Centro Joaquín Roncal, durante la clausura de este certamen.

Este último espacio acogerá las secciones 'EducaProyecta', con obras realizadas por los alumnos de talleres de cine de los centros de formación aragoneses (18 enero) y 'En corto: panorama de actualidad', con cortos de ficción, video clips, piezas de animación y de vídeo creación, el 15 de febrero.

En el Teatro de la Estación se proyectará el documental 'La memoria histórica de Villaronga', de Gaizka Urresti, el 30 de noviembre. La programación completa podrá consultarse en las páginas web 'www.fundacioncai.es' y 'www.proyectaragon.es'.

ONCE AÑOS DE TRAYECTORIA

La directora del Servicio Cultural de Fundación Caja Inmaculada, Olga Julián, ha recordado que cuando Vicky Calavia les presentó el proyecto para llevar a cabo este certamen "nos pareció muy interesante y muy necesario en esta Comunidad".

Comenzó con proyecciones durante una semana, pero "hace tres años cambiamos el formato porque creíamos que así llegábamos a más público", de forma que las sesiones pasaron a ser mensuales y a desarrollarse desde septiembre hasta marzo.

A pesar de los cambios y del paso del tiempo, "no ha cambiado el objetivo" de la muestra, que sigue siendo potenciar el cine aragonés y "dar la oportunidad a los realizadores aragoneses de acercar sus obras al público", al tiempo que se da a los ciudadanos la ocasión de conocer las nuevas propuestas del audiovisual aragonés.

Para el director general de Cultura del Ayuntamiento, Saúl Esclarín, "es un proyecto de ciudad y que hace ciudad", que ha ido evolucionando "y creciendo para bien" y que ofrece "una foto fija del audiovisual aragonés". Además, ha recordado que los principales creadores de la Comunidad han pasado por esta cita cultural.

Vicky Calavia ha concluido subrayando que "esto no sería posible si la gente de la Comunidad no hiciera cine y audiovisual y si el público no se mantuviera constante y fiel". Con ProyectAragón "abrimos una ventana a la cultura" y se educa a los espectadores que, cada vez más, asisten a las sesiones de cine experimental y documental.

